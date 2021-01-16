كازوني يخلف وادو في تدريب المولودية الوجدية

كازوني يخلف وادو في تدريب المولودية الوجدية
صورة: أرشيف
السبت 16 يناير 2021 - 16:19

أعلن المكتب المديري لنادي المولودية الوجدية لكرة القدم أنه عين، اليوم السبت، الفرنسي برنار كازوني للإشراف على تدريب الفريق الأول خلفا للإطار الوطني عبد السلام وادو.

وأضاف بلاغ صادر عن إدارة “فارس الشرق” أن المدرب الجديـد وقع عقدا يمتد إلـى نهاية الموسم الكروي الحالي؛ مـع إمكانية تجديد هذا الارتباط في وقت لاحق.

المولودية الوجدية برنار كازوني عبد السلام وادو كرة القدم المغربية

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‫تعليقات الزوار

2
  • mouloudia
    السبت 16 يناير 2021 - 16:26

    كنت خايف يعطيو الفرقة لفوزي جمال الإختصاصي في إنزال الفرق إلى القسم 2.كازوني عندو 20 عام خبرة كمدرب في فرنسا وتونس والجزائر وفايت لعب الكرة محترف ولعب للمنتخب الفرنسي

    -2
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  • ملاحظ
    السبت 16 يناير 2021 - 16:33

    جميل
    عوض ذلك الذي ضرب السائق
    حكر الراجل مسكين
    وظن أن التبوحيك سيسلكه.

    -1
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