كازوني يخلف وادو في تدريب المولودية الوجدية
هسبورت - عبد الله العلوي
السبت 16 يناير 2021 - 16:19
أعلن المكتب المديري لنادي المولودية الوجدية لكرة القدم أنه عين، اليوم السبت، الفرنسي برنار كازوني للإشراف على تدريب الفريق الأول خلفا للإطار الوطني عبد السلام وادو.
وأضاف بلاغ صادر عن إدارة “فارس الشرق” أن المدرب الجديـد وقع عقدا يمتد إلـى نهاية الموسم الكروي الحالي؛ مـع إمكانية تجديد هذا الارتباط في وقت لاحق.
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كنت خايف يعطيو الفرقة لفوزي جمال الإختصاصي في إنزال الفرق إلى القسم 2.كازوني عندو 20 عام خبرة كمدرب في فرنسا وتونس والجزائر وفايت لعب الكرة محترف ولعب للمنتخب الفرنسي
جميل
عوض ذلك الذي ضرب السائق
حكر الراجل مسكين
وظن أن التبوحيك سيسلكه.