كازوني يخلف وادو في تدريب المولودية الوجدية

أعلن المكتب المديري لنادي المولودية الوجدية لكرة القدم أنه عين، اليوم السبت، الفرنسي برنار كازوني للإشراف على تدريب الفريق الأول خلفا للإطار الوطني عبد السلام وادو.

وأضاف بلاغ صادر عن إدارة “فارس الشرق” أن المدرب الجديـد وقع عقدا يمتد إلـى نهاية الموسم الكروي الحالي؛ مـع إمكانية تجديد هذا الارتباط في وقت لاحق.