محلّ "كازينو" بدون رخصة يجر أجانب إلى العدالة

قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، الاثنين، متابعة أجنبيين من جنسية فرنسية من أجل إدارة محل لألعاب القمار وبيع الخمور دون رخصة، وخرق حالة الطوارئ.

أما باقي الموقوفين على ذمة هذه القضية، الذين ينتمون إلى جنسيات أوروبية وإفريقية، ومستخدمين بالكازينو، فقررت النيابة العامة متابعتهم في حالة سراح.

وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش تمكنت يوم الجمعة الماضي من توقيف 29 شخصا، من بينهم 20 مواطنا من جنسيات أجنبية، لتورطهم في خرق حالة الطوارئ الصحية وإعداد محل للقمار وبيع المشروبات الكحولية بدون ترخيص.

وأوضحت مصادر هسبريس أن من بين الموقوفين، مواطنان فرنسيان يسيران المحل، وأربعة مستخدمين من جنسية سنغالية، وثلاثة مواطنين مغاربة، أحدهم يشكل موضوع بحث على الصعيد الوطني.

وأفضت إجراءات البحث المنجزة في هذه القضية، التي تمت بفضل معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، إلى ضبط المشتبه فيهم داخل فيلا سكنية معدة على شكل كازينو غير مرخص، يحتوي على آليات ومعدات لألعاب القمار، ويقدم مشروبات كحولية للزبائن.

وأسفرت عمليات التفتيش عن حجز مبالغ مالية مهمة بالعملات الوطنية والأجنبية، وقنينات للمشروبات الكحولية ومعدات وآليات تدخل في لعب القمار، وفق مصادر هسبريس الأمنية.