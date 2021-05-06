"كاف" تؤجل إطلاق إقصائيات المونديال إلى شتنبر

قررت لجنة الطوارئ التابعة للكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم تأجيل التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم “قطر 2022″؛ التي كان من المقرر إجراؤها في يونيو المقبل.

وذكرت “كاف”، في بلاغ اليوم الخميس، أن هذا القرار تم اتخاذه بالتشاور مع الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد الأخذ في الاعتبار التحديات الحالية الناجمة عن جائحة كورونا، والحاجة إلى ضمان ظروف اللعب المثلى لجميع الفرق المشاركة.

وتابع المصدر نفسه أن التصفيات ستقام في فترات التوقف الدولي الحالية؛ في شتنبر وأكتوبر ونونبر 2021 ومارس 2022، وأكد أن الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم تعيد تقييم البروتوكولات والعمليات التي من شأنها تعزيز تنفيذ البروتوكولات المتعلقة بكوفيد 19، بما في ذلك التركيز بشكل خاص على اختبارات ما قبل المباراة، والتي كان مصدرا لبعض التحديات في الجولات الدولية السابقة”.

وخلص الاتحاد القاري لكرة القدم إلى أنه “سيتم تقديم التفاصيل الكاملة عن جدول المباريات المحدث في الوقت المناسب”.