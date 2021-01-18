"كاف" تصحح بتر خريطة المغرب من الصحراء

عادت لجان التواصل داخل الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم إلى ممارسة عادتها عند كل محفل كروي قاري ببتر المغرب عن صحرائه في ورقة تعريفية عن المنتخب الوطني، حامل لقب بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، الذي يدشن مشاركته أمام توغو عن المجموعة الثالثة اليوم الإثنين.

ونشرت صفحات الكونفدرالية الإفريقية على وسائل التواصل الاجتماعي خريطة المغرب مبتورا من صحرائه، قبل أن تتراجع عن المنشور وتستبدله بصورة أخرى تضم خريطة المملكة المغربية كاملة، بعد “حملة” تعليقات من الجمهور المغربي، الذي لم يستسغ الأمر دقائق قليلة قبل انطلاق مباراة المنتخب أمام توغو.

وكشف مصدر جامعي، في تواصل مع “هسبورت” من الكاميرون، أن ما حدث اليوم هو “خطأ غير مقصود” من طرف لجان التواصل داخل “الكاف”، تم تداركه بشكل سريع، بعد تنبيه من المسؤولين المغاربة الموجودين رفقة بعثة المنتخب الوطني المغربي للاعبين المحليين.

وكان “كاف” قدم اعتذاره للمغرب في حادث مشابه على هامش كأس إفريقيا للأمم 2019 بمصر، بعد أن تم نشر “فيديو” لأغنية “الكان” تظهر عليه خريطة المغرب مبتورة، إذ كشف بلاغ للجنة المنظمة للمسابقة، آنذاك، أن هذا “الخطأ غير مقصود” لظهور علم غير معترف به، قبل أن يتم حذف “الفيديو”.