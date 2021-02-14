"كاف" تنقل لقاء الوداد وكايزر إلى ملعب محايد
هسبورت - متابعة
الأحد 14 فبراير 2021 - 11:12
حددت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف” الفترة ما بين 16 و20 فبراير الجاري موعدا لمباراة الوداد الرياضي وكايزر شيفس الجنوب إفريقي، ضمن أولى جولات المجموعة الثالثة لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.
وألزمت “كاف”، في بلاغ لها، الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بإيجاد ملعب محايد في بلد لا يمنع دخول مواطني جمهورية جنوب إفريقيا، في ظرف 24 ساعة، لاحتضان المباراة التي تجمع الوداد وكايزر.
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