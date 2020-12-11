"كاف" يكشف موعد إقامة مباراة "السوبر الإفريقي"

"كاف" يكشف موعد إقامة مباراة "السوبر الإفريقي"
الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:15

قرر “كاف” إقامة مباراة كأس السوبر الإفريقي بين نهضة بركان والأهلي المصري في النصف الأول من عام 2021.

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‫تعليقات الزوار

7
  • مواطن
    11 دجنبر 2020 الساعة 18:12

    الكاف يجد صعوبة في تحديد أي شيء ؛ مباراة واحدة يبرمجها في نصف عام.
    التخلف ماركة مسجلة.

    69
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  • حظ موفق.
    11 دجنبر 2020 الساعة 18:12

    على الورق الفريق المصري هو الرابح اذن حظ موفق للفريق المغربي في قادم الأيام.

    -9
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  • المصمودي
    11 دجنبر 2020 الساعة 18:12

    يموت من يموت و ينتقل من ينتقل و يطرد من يطرد و يتقاعد من يتقاعد و يفر من يفر ….حينذاك يعلن رسميا عن موعد المباراة .

    21
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  • Mohamed
    11 دجنبر 2020 الساعة 19:12

    حاجز زمني من ستة أشهر هههههههه… هذا هو تحديد

    15
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  • عاش المغرب الفاسي
    11 دجنبر 2020 الساعة 20:12

    إلى رقم 2 على أي ورق تتكلم مثل هذه المقابلات تلعب إلى آخر دقيقة من المبارة وإذا كنت تظن بأن فريقك سيفوز على الورق فهذا خاطى لأن الفريق البركاني لديه هو أيضا تركيبة بشرية متكاملة ومدرب السي طارق السكيتيوي سيلعب أن شاء الله في هذه المبارة من أجل الفوز و نحن كمغاربة نحب ونشجع الفرق المصرية ولكن مثل هذه المقابلة نتمنى الفوز للفريق المغربي وحظ سعيد للفريق المصري

    10
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  • سوبر بركاني
    11 دجنبر 2020 الساعة 23:12

    انشاء الله الفوز للنهضة البركانية وبس نتمنى لهم حظ سعيد في هده المقابلة والتركيز على العب وحذاري من الاخطاء الفادحة اللعب في الهجوم والدفاع وبسرعة فائقة واجتنبوا الاخطاء امام الرمى وعلى الحارس ان يكون في التصدي للكرات الخطيرة عن مرماه

    6
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  • simo
    11 دجنبر 2020 الساعة 22:12

    راه كيتسناو غير مصر دير التطبيع تاهيا معا إسرائيل باش يلعبون الفينال فإسرائيل واقيلا

    -15
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