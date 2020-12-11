"كاف" يكشف موعد إقامة مباراة "السوبر الإفريقي"

قرر “كاف” إقامة مباراة كأس السوبر الإفريقي بين نهضة بركان والأهلي المصري في النصف الأول من عام 2021.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات الزوار7
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
-
08:15
فرقة محاربة المخدرات توقف مشتبها به في مراكش
-
07:20
جماهير المغرب التطواني تدعو إلى "تأديب" لكحل
-
06:50
تفاقم الوضع البيئي يثير الاستياء بـ"مولاي عبد الله"
-
05:08
فرص اتفاق تجاري تتضاءل أمام مفاوضات "بريكست"
-
04:24
درجاج يحرز انتخابات "هيئة المحامين" في تطوان
-
03:33
جريمة قتل تطيح بعشريني في قبضة شرطة فاس
-
02:12
مجلس مدينة "توديلا" الإسبانية يكرم مهاجرا مغربيا
-
01:57
فيروس "كورونا" ينهي حياة مسؤول أمني بمرتيل
-
00:58
مغرب المستقبل: الاعتراف الأمريكي انتصار تاريخي
-
00:03
فوهامي مديرا رياضيا جديدا لنهضة الزمامرة
-
23:50
"كوفيد-19" يشّل الأنشطة الثقافية في المغرب
-
23:45
مرشدون يروجون للسياحة من "معبر الكركرات"
الكاف يجد صعوبة في تحديد أي شيء ؛ مباراة واحدة يبرمجها في نصف عام.
التخلف ماركة مسجلة.
على الورق الفريق المصري هو الرابح اذن حظ موفق للفريق المغربي في قادم الأيام.
يموت من يموت و ينتقل من ينتقل و يطرد من يطرد و يتقاعد من يتقاعد و يفر من يفر ….حينذاك يعلن رسميا عن موعد المباراة .
حاجز زمني من ستة أشهر هههههههه… هذا هو تحديد
إلى رقم 2 على أي ورق تتكلم مثل هذه المقابلات تلعب إلى آخر دقيقة من المبارة وإذا كنت تظن بأن فريقك سيفوز على الورق فهذا خاطى لأن الفريق البركاني لديه هو أيضا تركيبة بشرية متكاملة ومدرب السي طارق السكيتيوي سيلعب أن شاء الله في هذه المبارة من أجل الفوز و نحن كمغاربة نحب ونشجع الفرق المصرية ولكن مثل هذه المقابلة نتمنى الفوز للفريق المغربي وحظ سعيد للفريق المصري
انشاء الله الفوز للنهضة البركانية وبس نتمنى لهم حظ سعيد في هده المقابلة والتركيز على العب وحذاري من الاخطاء الفادحة اللعب في الهجوم والدفاع وبسرعة فائقة واجتنبوا الاخطاء امام الرمى وعلى الحارس ان يكون في التصدي للكرات الخطيرة عن مرماه
راه كيتسناو غير مصر دير التطبيع تاهيا معا إسرائيل باش يلعبون الفينال فإسرائيل واقيلا