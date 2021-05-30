"كامانو" يبعد حكيمي عن نادي باريس سان جرمان

رد أليخاندرو كامانو، وكيل الدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، اليوم الأحد، على الأنباء التي ربطت “أسد الأطلس” بالانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال كامانو، في تصريحات لموقع “فوتبول إيطاليا”، إنه لم يتحدث إلى أي ناد بشأن حكيمي، مبرزا أن اللاعب لديه عقد يمتد لأربعة مواسم أخرى مع إنتر.

وعزا المتحدث ذاته ارتباط اسم البالغ من العمر 22 عاما بأكثر من فريق إلى كونه الأفضل في مركز الظهير الأيمن بـ”القارة العجوز”.

وأوضح كامانو أنه هادئ بخصوص مستقبل حكيمي في الفترة الحالية، مشيرا إلى أنه يمتلك عقدا طويلا مع “النيراتزوري”، كما وجه شكره إلى أنصار إنتر على الرسائل التي يبعثون بها هذه الأيام إلى الدولي المغربي.

وكانت مجموعة من الأنباء ربطت في الفترة الأخيرة حكيمي بالانضمام إلى وصيف بطل فرنسا في “المركاتو” الصيفي المقبل، مقابل 60 مليون أورو.

وانضم النجم المغربي إلى إنتر ميلان في الانتقالات الصيفية الماضية قادما من ريال مدريد الإسباني، نظير 40 مليون أورو.

وساهم حكيمي في تتويج إنتر بطلا للدوري الإيطالي، بعد غياب دام 11 عاما، إذ أحرز 7 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة.