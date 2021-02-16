"كايزر" يرفض برمجة مباراة الوداد يوم الجمعة

أعلن نادي كايزر شيفس الجنوب إفريقي أنه لن يتمكن من الاستجابة لقرار الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بإعادة برمجة مباراته أمام مضيفه الوداد الرياضي يوم الجمعة المقبل، لحساب الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، محددا العوامل التي جعلته يتخذ هذا الموقف في ضيق الوقت للقيام بالأمور اللوجستيكية والإدارية من أجل السفر إلى مصر، وازدحام “رزنامته” المحلية والقارية.

وأوضح كايزر شيفس الجنوب إفريقي، في بلاغ نشره على موقعه الإلكتروني الرسمي، أن إدارة النادي طلبت من “الكاف” برمجة مباراته مع الوداد الرياضي في موعد لاحق بدل الجمعة، لتفادي التأثير السلبي على تركيز المجموعة لمواجهة نادي حوريا كوناكري الغيني الثلاثاء المقبل، برسم ثاني جولات دور مجموعات منافسات “العصبة”.

وشرح البلاغ أنه بما أن إدارة النادي لم تتوصل بمراسلة “الكاف” التي تحمل البرمجة الجديدة لمباراة الوداد الرياضي إلا أمس، ما يعني أن أمام مسؤولي كايزر شيفس مهلة 3 أيام فقط لتدبير الحصول على التأشيرات وحجز تذاكر الطيران، فإن الفريق يركز حاليا على المباراة التي ستجمعه غدا بنادي أمازولو عن الجولة 18 من منافسات دوري جنوب إفريقيا، في انتظار التوصل برد من الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

جدير بالذكر أن الوداد الرياضي كان قد برمج رحلته إلى مصر غدا، استعدادا لمواجهة نادي كايزر شيفس، في انتظار التفاعل مع المستجدات المذكورة، علما أن الفريق “الأحمر” تنتظره مساء اليوم مباراة أمام اتحاد الفتح الرياضي لحساب الجولة السادسة من منافسات البطولة “برو”.