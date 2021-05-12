"كتائب القسّام" تعلن مقتل قيادي عسكري بارز

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم الأربعاء، عن مقتل قيادي عسكري بارز فيها في غارة إسرائيلية على غزة.
وقالت الكتائب في بيان صحافي إنها “تزف باسم عيسى، قائد لواء غزة في القسّام، وثلةً من إخوانه القادة والمجاهدين الذين ارتقوا أثناء عدوان الاحتلال على مواقع ومقدرات وكمائن المقاومة”.
ولم تورد كتائب القسّام أي تفاصيل إضافية.
وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه “نفذ عملية معقدة وفريدة من نوعها للقضاء على عدد من القادة الكبار في حماس في مدينتي غزة وخانيونس يشكلون جزءا مهما من قيادة أركان الجناح العسكري لحماس محمد الضيف”.
ويتصاعد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة لليوم الثالث على التوالي وسط دمار واسع في القطاع، وارتفاع مستمر في حصيلة القتلى والجرحى الفلسطينيين.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في القطاع إلى 53، من بينهم 14 طفلًا وثلاث سيدات، و304 إصابات بجراح مختلفة.
وذكرت الوزارة أن 43% من ضحايا القصف الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة هم من الأطفال والنساء، جراء الاستهداف المتعمد للمنازل والأحياء السكنية المكتظة.
في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف أكثر من 500 هدف في قطاع غزة، فيما رصد إطلاق 850 قذيفة صاروخية باتجاه أهداف إسرائيلية.
بهذا التصعيد حماس تريد فقط البروز سياسيا رغم علمها بميل كفة اسراءيل عسكريا واستخباراتيا
إذا مات مجاهد هناك الآلاف ينتظرون الشهادة الموت الحقيقي للمتخاذلين والمطبعين
الفصائل المحسوبة على حماس في غزة تقاتل ضد الإسرائيليين المحتلين أما فصائل في الضفة الغربية المحسوبة على حركة فتح تتفرج وتتابع يعني أنها متواطئة مع العدو الصهيوني المحتل ،وليس بغريب أن عناصر فتح تتعامل امنيا واستخبراتيا على أين يتواجد المقاتلين لدى حماس خلال تحركاتهم لكي تعطي المعلومات الكاملة العدو الاسرائيلي على تصفيتهم وهذا الذي يحصل الآن في غزة
لكل مواجهة ومنازلة بين المقاومة الباسلة والعدو الصهيوني إسم تتميز به من الجانبين.هذه المرة تم إطلاق إسم”سيف القدس”على عملية المقاومة وإسم”حارس الأسوار”على عملية العدو الصهيوني!السيف يرمز للقوة،الشجاعة،العدل،العدالة والبطش بالعدو!السيف درع و ذراع لحماية القدس ولدفع العدوان،الدنس والتدنيس عنها!السيف حماية،فداء وتضحية!السيف يدل على الالتحام والاشتباك المباشر مع العدو!بذلك فهو رمز الفداء، الإقدام والعزم!السيف يذكر في رمضان ببدر وبالحتف،الرسوب، البتار و ذو الفقار!فلسفيا و رمزيا،”حارس الأسوار”إسم يدل على التمترس والاختباء عكس الحال مع السيف!إسم يعكس فلسفة الحرب عند الصهاينة(لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى)!كان موشي دايان يعتقد أن اقتحام وتدمير خط بارليف من باب المستحيلات العسكرية والاستراتيجية!لكنه انهار أمام ثقافة السيف والالتحام في أقل من 6 ساعات كجواب كاسح عن حرب الأيام الستة!الصهيوني يقصف عن بعد،يدمر،يقتل،يغدر ثم يولي هاربا،مدبرا،جبانا،مرعوبا!الغدر في الحرب والسلم!
هذا القائد لولا الخيانة على الأرض. ما وصلت إليه الطائرات الصهيونية.. هم لا يعرفون حتى أماكن انطلاق الصواريخ….
يجب على الفلسطينيين ان يطوروا صواريخهم لتحءث خرابا كبيرا.
كان موشي دايان يعتقد أن اقتحام و تدمير خط بارليف من باب المستحيلات العسكرية والاستراتيجية!لكنه انهار أمام ثقافة السيف والالتحام في أقل من 6 ساعات كجواب كاسح عن حرب الأيام الستة!الصهيوني يقصف عن بعد،يدمر،يقتل،يغدر ثم يولي هاربا،مدبرا،جبانا،مرعوبا!الغدر في الحرب والسلم؛في القتال والديبلوماسية!لا عهد لهم!عمليا و ميدانيا،”حارس الأسوار” يحيل على شبكة “القبة الحديدية”العنكبوتية الهشة والفاشلة!بروباغانديا و إعلاميا،”حارس الأسوار” هو نتنياهو!يريد أن يقول للجمهور الإسرائيلي أنا هو”حارس الأسوار”!بعدي،لن يكون هناك “حارس للأسوار”!مع الصواريخ المقتحمة لم تعد هناك أسوار ولم يعد هناك حراس!هناك فقط بطولات المقاومين و هدير الرشقات البتارات و الذو الفقاريات!الحراس جبناء؛الأسوار هشة، شفافة،مكشوفة،زجاجية و في طريقها للسقوط لا محالة!هناك مارشالات و جنرالات مزورون لم يضعوا أبدا رجلهم في أرض المعركة!جيوش علاها الصدأ مستعدة فقط لذبح شعوبها!ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون!
هذا هو مصير كل من لايحترم وحدتنا الترابية حينما ارتفعت اعلام البوليزاريو في غزة عند تنظيف الكركرات
Salam
Au paradis inchaallah
Il n a pas trahi alors allah l à choisi à côté de lui .
Les hypocrites sont en soumission pour les sionistes .surtout le système marocain
على السيدة “حماس” ان تمتلك بعض الشجاعة وتخرج للميدان وتتبارز مع الجيش الاسرائيلي بعيدا عن المدنيين، لقد سئمنا من قتل الأطفال والابرياء.
اشتعلت الحرب من جديد الله معاهم اما قادتهم وقادة المسلمين يسكتون على الجرائم الجسام للكيان الصهيوني في فلسطين ولا يدعمونهم الا بالاستنكار هل هذا كاف
بدأت ثمار التطبيع تنضج
إلى متى نضل نبيع دماء إخواننا الفلسطينيين المرابطين ونخذلهم من وراء ظهورهم….
ماذا عن قصف الأبراج السكنية؟الصورة أعلاه تعبر عن جنون نتنياهو و جيشه!القصف الأعمى للمدنيين لتحميل المسؤولية للمقاومين الأشاوس!نريد حمما صاروخية تكسر أنف المجرم نتنياهو!نريد أن نرى و نشهد يومه الأسود!القبة الحديدية تنهار!صواريخ الكرامة والشرف تدك تل أبيب ردا على استهداف الأبراج السكنية المدنية!هنيئا لنا! هدية العيد!جحور التطبيع ستقع على رؤوس أصحابها مع انهيار القبة الحديدية العنكبوتية!سيف القدس يصرع حارس الأسوار!الأسوار لم يعد لديها حارس!الأسوار تتحسر مكلومة، حزينة، مدحورة على ظهور حارسها الأخير!لا حارس بعده!الكلمة لحراس الأقصى و لسيفه البتار، الذو الفقار!المجرم نتنياهو ينتقم من المدنيين للتغطية على هزيمته في القدس بفضل صواريخ الكرامة!نهاية نتنياهو السياسية وشيكة و حتمية!مصيره السجن في القضايا الجنائية الفسادية التي يتابع من أجلها! الفاسدون يطبعون فيما بينهم و يتبايعون!بسقوط نتنياهو سيسقط التطبيع!الانتفاضة تمتد لكافة فلسطين المحتلة بما فيها حدود 48!لحظة مفصلية!
ما ذنب الأطفال والنساء هم أبرياء لماذا يشنون الحرب على المدنيين أين حقوق الإنسان حسبي الله ونعم الوكيل فيهم الهم أرحم الشهداء في هذه الأيام المباركة
حماس هي سبب برود وهذه العلاقة المتوترة بين الفلسطنيين والاسرائليين .ففيما السلطة الفلسطينية تدبر امورها لكي لا يكون مزيد من الضحايا ومزيد من كسب الانتصارات الدبلوماسية مع منظمات وحكومات العالم وهي تعرف ميزان القوى هو في صالح اسرائيل وحتى العالم لم يعد يعطي اهمية للمشكل الفلسطينيين منذ ظهور حماس وبعض الجماعات الاسلامية المتطرفة مثل الجهاد الاسلامي واخرون في الميدان وهذا التوجس هو الذي جعل اسرائيل لا تحترم اتفاقات سابقة وجعلها تكسب تعاطف دول كانت سابقا تدين اي انتهاكات اسرائيلية . فعلى حماس ان لا تدفع بارسال مزيد من صواريخها الذي اغلبيتها تم اعتراضه او سقوطه بداخل غزة والقلة هي التي سقطت في اسرائيل وهي ذريعة لكي تقول اسرائيل للعالم ان الفلسطينيين هم مجرد ارهابيين لانهم يستهدفون المدنيين مباشرة وصواريخهم تطلق دون اي دقة في التصويب بل تطلق هكذا عشوائيا
لكن من يدفع ثمن أطفال نساء حوامل شيوخ يموتون يشوهون يتألمون اذا تريد حماس محاربة إسرائيل فتبتعد عن الأحياء السكنية و تباشر العدو وجها لوجه بدون ماتستغل مجزرة الشعب لربح القضية و دعم شيعي
جميع الحكام غزة كلهم عايشين في الرفاهية في الخاريج بالاموال المساعدات عشرلاف دولار في الشهر للواحد و يقومون بتشجيع الشبان غزة بالجهاد والتضحية وفي الاخير النتيجة الخراب الضحية هو المواطن وجميع الدوال تتعاطف و يقومون بجمع الاموال و بناء غزة وتتكرر القصة .