كتاب جديد يتناول تاريخ علاقات المغرب باسكندنافيا

من القرن الثامن عشر، يتتبع كتاب جديد تاريخ علاقات المغرب الدبلوماسية مع الدول الإسكندنافية، قبل قرنين من الفترة الاستعمارية.

جاء هذا في كتاب معنون بـ “العلاقات الدبلوماسية المغربية بالدول الاسكندنافية 1751-1906م” للباحثة خولة أغماد، صدر ضمن سلسلة تشرف عليها المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، توثق “الذاكرة التاريخية المشتركة التي للمغرب مع دول شقيقة وصديقة”.

يتتبع هذا الكتاب “تاريخ علاقات العمل الدبلوماسي والتمثيل القنصلي الإسكندنافي بالمغرب”، في مرحلة الانتعاش الملحوظ الذي عرفته المؤسسة الدبلوماسية بين المغرب وهذه الدول، خاصة في عهد السلطان محمد بن عبد الله (1757-1790).

في هذا السياق، تقول ورقة تقديمية للكتاب إن مرحلة السلطان محمد بن عبد الله قد عرفت “انتعاشا بينا وحركية ملحوظة لم تعرف البلاد مثيلا لها، حيث تجاوزت السياسة الخارجية دول غرب أوروبا، من قبيل: فرنسا وإنجلترا وإسبانيا والبرتغال، وهي الجهات التقليدية للبعثات الدبلوماسية المغربية، لتشمل دولا في الشمال الأوروبي القصي، مثل: السويد والدنمارك”.

وقد حظيت هاتان الدولتان الإسكندنافيتان بـ”إبرام معاهدات اقتصادية وتجارية، وأوفاق صداقة وسلم ناجحة مع الإمبراطورية الشريفة”.

ووفق المصدر نفسه، يقرب هذا الكتاب القراء من “أزمنة القرنين الثامن والتاسع عشر، ابتداء من فترة تولي السلطان سيدي محمد بن عبد الله وحتى انعقاد مؤتمر الجزيرة الخضراء، من خلال المصادر والوثائق النادرة التي تشهد وتؤرخ لفترات العمل الدبلوماسي بين المغرب وهذه الدول”.

ومن بين هذه الوثائق التي استند إليها المؤلّف، الرسائل الممهورة من لدن سلاطين الدولة المغربية وحكام هذه الدول الإسكندنافية، ومضامين مذكرات جورج هوست، أحد أشهر القناصل الدنماركيين بالمغرب، ومذكرات الأسير السويدي ماركوس بيرغ، وتآليف مؤرخي المملكة مثل: أبي القاسم الزياني، والضعيف الرباطي، وعبد الرحمان ابن زيدان. علما أن هذه المؤلفات تتضمن إشادة بـ”مواقف سلاطين الدولة المغربية في قيادة السياسة الخارجية وتدبيرها”.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الكتاب الجديد معروض بمقر المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وبنياباتها الجهوية والإقليمية، ومكاتبها المحلية، وفضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير في مختلف مناطق المملكة.