كتاب جديد يغوص في نضال وفكر أحمد الحليمي

كتاب جديد يغوص في نضال وفكر أحمد الحليمي
صورة: هسبريس
الأحد 9 ماي 2021 - 08:05

أعلنت دار ملتقى الطرق إصدارها كتاب “أحمد الحليمي يشهد: أزمنة نضال وفكر”، الذي يضم حوارات لم يسبق لبعضها أن نشرت لأحمد الحليمي، القيادي الاتحادي السابق وأحد أقطاب حكومة التناوب التي ترأسها عبد الرحمان اليوسفي؛ وذلك لما تتضمنه من معطيات ذات أهمية كبيرة تُقدم للقارئ رؤى وتفسيرات تتعلق بمحطات من الحياة السياسية المغربية، ظلت مبهمة بالنسبة إلى عامة الناس، بل أحيانا حتى بالنسبة إلى ذوي الاطلاع.

وتم استهلال الكتاب بتقديم لعبد الله ساعف، وهو ممن عرفوا عن قرب أحمد الحليمي، خصوصا أثناء تواجدهما معا في حكومة التناوب وفي عدد من الأنشطة الثقافية والعلمية؛ مع كلمة تحليلية ونقدية للكاتب المعروف عبد القادر الشاوي.

وتقوم دار ملتقى الطرق بهذه المبادرة، بعد إذن صاحب الحوارات، مساهمة منها في الحوار الوطني في بلادنا وهي تعيش مرحلة واعدة من مراحل تقدمها.

ويندرج الكتاب، الذي صدر في مائتي صفحة، ضمن السلسلة الجديدة “مواعد” التي أطلقتها دار ملتقى الطرق.

الحياة السياسية المغربية حكومة التناوب عبد الرحمان اليوسفي كتاب أحمد الحليمي

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