كلاب ضالة تنهش رضيعا متخلى عنه بالناظور

تعرض رضيع متخلى عنه قرب سوق “الجوطية القديمة” بالناظور، اليوم السبت، لهجوم كلاب ضالة قامت بنهش جسده؛ ما أفضى إلى وفاته.
وفي تفاصيل الحادث فإن أحد المواطنين لاحظ، خلال مروره بالمكان، تجمع كلاب حول قطعة قماش تبين أنها تضم رضيعا حديث الولادة، وحاول طرد الكلاب لإنقاذه؛ غير أنه كان قد فارق الحياة.
وحلت بعين المكان العناصر الأمنية لمعاينة الحادث، في انتظار تعميق البحث لتحديد هويات الواقفين وراء هذا الفعل الشنيع.
ونقلت جثة الرضيع على متن سيارة إسعاف إلى مستودع الأموات بالمستشفى الحسني، في انتظار إخضاعها للتشريح الطبي، وذلك تنفيذا لتعليمات النيابة العامة.
حسبي الله ونعم الوكيل. الله ياخذ الحق في الام لي رماتو وياخذ الحق فالاب ولو انه غير شرعي. الله ينتقم منهم فالدنيا قبل الاخرة.
ملاك صغير طير من طيور الجنة ليس ذنبك ذنب من تخلت عنك فينكم اصحاب stop490 ها هي احدى نتائج العلاقات التي تفتخرون بها وتدافعون عندها ها هم الضحايا اطفال ابرياء… حسبنا الله ونعم الوكيل
هاذي فخاطر صحاب #stop_490. لا تعليق!!
استغفر الله العظيم واتوب اليه هذهِ هي نتائج العلاقات الرضائية التي تريد الجمعيات والائي ليس لهم ضمير والمرتدين عن الدين جعلها حلالا ولايعاقب عليها القانون حسبي الله ونعم الوكيل
هذا ما يريده. المنادون بحرية الفردية والعلاقات الرضائية والخاسر الاول والاخير هي المرأة
واليوم من كبائر الذنوب وصاحبه مخلد في النار ان لم يتب.الى ربه قال تعالى. ولا تقربوا الزنا أنه كان فاحشة
وساء سبيلا..
هده رسالة لمن يطالبون بإلغاء الفصل 490 ودفاعهم عن إقامة علاقة رضائية خارج اطار الزواج . هل في نظركم لو كان لهؤلاء المجرمون عقد زواج وكل يعلم بعلاقتهم سيقومون بهدا الفعل الشنيع
عسى أن يكون هذا الرضيع خير من ملايير البشر يوم القيامة لأنه لم يعمل شرا قط
ظاهرة الكلاب الضالة المتشردة كثرت بشكل كبير بأحياء الدارالبيضاء ولا أحد من المسؤولين حرك ساكنا وكأن تلك الكلاب قطط وديعة.. إذا لم يريدوا قتلها فليعقدوا صفقتا مع الصين للتصديرها إلى هناك للأكل
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الذي قتل الصبي في الحقيقة من رماه وتخلى عنه وليس الكلاب لو كانت الكلاب تميز مثل الإنسان ما فعلت ذالك باختصار الملام من تخلى عنه
يا رب اش هادشي واقع فهاد البلاد واحد قتل 6 ديال الناس بينهم رضيع ودابا ايضا رضيع متخلى عنه يتم نهش جسده من طرف الكلاب لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم خاص السلطات تكثف البحث والتحقيق حتى توصل لام واب هاد الرضيع ومحاسبتهم وعقابهم اشد عقاب
وينقسم المجتمع المغربي عادة بخصوص القضايا المتعلقة بالحريات الفردية إلى تيارين؛ ففي وقت يصر تيار على ترجيح ما تسمى “الأخلاق العامة”، يرفض تيار آخر أن تمارس الوصاية على الناس، خصوصا أمام تحقيقهم الاستقلالية في كل شيء.
تقييد للحريات
بوبكر لاركو، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أورد أن جميع بيانات التنظيم تنص على ضرورة احترام العلاقات الرضائية، منوها بالمقترح الذي تقدم به المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا الصدد، وزاد: “الحرية هي أساس الكل”.
وأضاف لاركو، في تصريح لجريدة هسبريس، أن “البالغين لا يضران أحدا، كما أن هذا الفصل بات يوظف لخدمة مصالح أخرى، وهذا مشين حقوقيا”، منبها إلى “كون المطالب التي تريد الاحتفاظ بالفصل تسقط في مفارقات وتناقضات عديدة”.
وأشار الحقوقي المغربي إلى أن “ما يسمى الفساد لن يتوقف باستمرار الفصل”، مؤكدا أن “الأمر يضر المرأة فقط، على اعتبار أنها المتضررة من الحمل، ثم نظرة المجتمع، والاعتقال، إذ يرفض الأهل استقبالها في منزل الأسرة مجددا”.
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نتائج تشجيع العلاقات الرضائية ، هذا هو المجتمع الذي تريدونه
هدا إنذار للذين يدافعون عن الزنا و يسمونها العلاقات الرضاءية و يطالبون بأن تكون الفاحشة في العلن
اوا زيدو قولو لينا يجب إلغاء الفصل 490 لتيجرم علاقة غير شرعية ها النتيجة العقوقيين المساخيط الولدين
هاد شي ما نلقاوهش ف اوروبا، كون كان ان المرأة تحمل ماشي عايب واخا بلا زواج ماي كونش هاد شي، أنا مع إلغاء الفصل 490، انا بعدا كا ندير لي بغيت او كا نمارس حياتي الجنسية ديما كيف بغيت او عمر شي واحد هضر معايا، او واخا هاكاك كا نطالب بإلغاء هاد القانون، ماشي بحال المنافقين يديروها كحلا او عايشين ازدواجية يبغيو مارسو غير بوحدهم او تشفاو ف لي حصل، القانون لي كاين دابا كاي تناقض مع الواقع او اي واحد متشبت بيه بدعوى اننا ف دولة إسلامية خاصو يمشي يعيش ف أفغانستان، حيت المغرب ماشي طار غير للدواعش، كاين لي باغي عيش بلا اسلام واش شغلكم فيه؟ لي ما بغاش يدير الحب يمشي يعتاكف او يخلي ناس عليهم ف تيقار.