كلاب ضالة تنهش رضيعا متخلى عنه بالناظور

تعرض رضيع متخلى عنه قرب سوق “الجوطية القديمة” بالناظور، اليوم السبت، لهجوم كلاب ضالة قامت بنهش جسده؛ ما أفضى إلى وفاته.

وفي تفاصيل الحادث فإن أحد المواطنين لاحظ، خلال مروره بالمكان، تجمع كلاب حول قطعة قماش تبين أنها تضم رضيعا حديث الولادة، وحاول طرد الكلاب لإنقاذه؛ غير أنه كان قد فارق الحياة.

وحلت بعين المكان العناصر الأمنية لمعاينة الحادث، في انتظار تعميق البحث لتحديد هويات الواقفين وراء هذا الفعل الشنيع.

ونقلت جثة الرضيع على متن سيارة إسعاف إلى مستودع الأموات بالمستشفى الحسني، في انتظار إخضاعها للتشريح الطبي، وذلك تنفيذا لتعليمات النيابة العامة.