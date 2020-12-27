"كلاسيكو الشرق" ينتهي بفوز بركان على "المولودية"

حقق فريق نهضة بركان لكرة القدم فوزا ثمينا بهدف نظيف على حساب مضيفه مولودية وجدة في مباراة الجولة الخامسة من منافسات الدوري الاحترافي، التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد.

وانتظر أبناء المدرب طارق السكتيوي إلى غاية الوقت الضائع من الشوط الثاني ليتمكن اللاعب حمزة الركراكي، من هز الشباك وإحراز هدف الفوز.

ورفع نهضة بركان رصيده بعد هذا الفوز للنقطة العاشرة مناصفة مع اتحاد طنجة في الصف الثالث، فيما جمدت الهزيمة رصيد مولودية وجدة في نقطة واحدة بالمركز الأخير.