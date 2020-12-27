"كلاسيكو الشرق" ينتهي بفوز بركان على "المولودية"

"كلاسيكو الشرق" ينتهي بفوز بركان على "المولودية"
جامعة كرة القدم
الأحد 27 دجنبر 2020 - 21:27

حقق فريق نهضة بركان لكرة القدم فوزا ثمينا بهدف نظيف على حساب مضيفه مولودية وجدة في مباراة الجولة الخامسة من منافسات الدوري الاحترافي، التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد.

وانتظر أبناء المدرب طارق السكتيوي إلى غاية الوقت الضائع من الشوط الثاني ليتمكن اللاعب حمزة الركراكي، من هز الشباك وإحراز هدف الفوز.

ورفع نهضة بركان رصيده بعد هذا الفوز للنقطة العاشرة مناصفة مع اتحاد طنجة في الصف الثالث، فيما جمدت الهزيمة رصيد مولودية وجدة في نقطة واحدة بالمركز الأخير.

الدوري الاحترافي ديربي مولودية وجدة نهضة بركان

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‫تعليقات الزوار

4
  • رباطي
    الأحد 27 دجنبر 2020 - 22:44

    المقابلة كانت جيدة من الطرفين..مبروك فوز بركان و حظ أوفر لمولودية وجدة..تحية لناس المنطقة الشرقية الطيبين و خصوصا ناس وجدة حيث توجد عائلة زوجتي و خصوصا حي السلام عوينة السراق.

    6
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  • Haha
    الأحد 27 دجنبر 2020 - 23:18

    Félicitations Berkane. Continuez dans le même rythme

    1
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  • samir samir
    الأحد 27 دجنبر 2020 - 23:23

    النهضة الرياضية البركانية تنتصر مرة اخرى على ميلودة الوجدية. هنيئا ل للبراكنة اسياد الشرق

    -1
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  • [email protected]
    الأحد 27 دجنبر 2020 - 23:24

    بصفتي من أبناء الشرق أهنئ فريق نهضة بركان بالإنتصار في الدقيقة 90 ولكن بالنسبة لفريق المولودية الوجدية فريق ظهر بأنه فريق هاوي نتمنى عودة بنشيخة إلى عرين MCO

    0
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