كلبة تظهر بعد غياب دام ثماني سنوات

أمضت “ماجدالينا كلوبتشوك”، البالغة من العمر 35 عاما، أسبوعين في البحث عن كلبتها الأليفة، واستدعت العديد من الأطباء البيطريين المحليين على أمل العثور عليها، بعدما اختفت من حديقة في ربيع عام 2013.

كما نشرت صحيفة “ديلي بوست” أن “كلوبتشوك”، التي تعيش في “كوناه كواي” بمقاطعة “فلينتشاير” في المملكة المتحدة، استسلمت لحقيقة عدم عودة كلبتها “روكسي” ذات الثلاث سنوات، بعد فترة من البحث المتعب.

ومع حلول حوالي الساعة 11 من ليلة رأس السنة الجديدة، شوهدت روكسي، وهي الآن في العاشرة من عمرها، تجري في شوارع “باكلي”، لتنقل إلى مركز الحيوانات “سكايلورز أنيمال ريسكيو”، لتقوم “دون تايلور”، مديرة المركز في “دوبشيل”، بفحص الكلبة لمعرفة ما إذا كانت لديها شريحة إلكترونية، إذ حصلت حينها على تفاصيل مكنتها من الاتصال بـ”كلوبشوك”، التي ذهلت لرجوع كلبتها بعد ما يقرب من ثماني سنوات على اختفائها.