كلية للبيع

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‫تعليقات الزوار

12
  • [email protected]
    الأربعاء 3 فبراير 2021 - 20:42

    ممنوع بيع الاعضاء، ممكن اعطاؤها، لاكن ممنوع بيعها.

    -1
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  • مريم
    الأربعاء 3 فبراير 2021 - 20:45

    لا حول ولا قوة الا بالله ياربي تفرجها عليه دموع نزلو ليا تفكرت الأم ديالي الله يرحمها افينك الوزير صحة

    7
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  • غريب
    الأربعاء 3 فبراير 2021 - 20:47

    لطالما كنت اسال نفسي
    لماذا الحياة غير عادلة هناك ناس تتالم اكثر مما تطيق لماذا هل هاذا كله ابتلاء
    ابتلاء و راء ابتلاء و راء اخر في حين اخرين و لا ابتلاء و احد
    .
    غريب

    -2
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  • [email protected]
    الأربعاء 3 فبراير 2021 - 20:49

    والله أخويا كون كانوا عنيدي الفلوس حتى نتبرع ليك بيهم.واخة غير 1000 درهم.نتا مرضي الوالدة ديالك و هاد الرضى كافي باش يخرجك من هاد الأزمة.غير تسنى الخير من سيدي ربي.الله ياشفيها ليك و يحفضها

    5
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  • زعزع
    الأربعاء 3 فبراير 2021 - 20:50

    الله يسمح لينا من الوالدين و اطلب من الله عز وجل الشفاء العاجل لوالدة هذا الشاب و اتمنى من أغنياء المغرب الكرماء و المحسنين أن يساعجوا هذه الام المسكينة و الله ولي التوفيق

    2
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  • مواطنة
    الأربعاء 3 فبراير 2021 - 20:50

    الله يرضي عليه مسكين على قبل ميمتو غادي يبيع عضو من أعضاء ديالو ولو أنا فبلاصتو ندير نفس شيء ونعم التربية
    “الجنة تحت أقدام الأمهات”

    2
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  • mohammed
    الأربعاء 3 فبراير 2021 - 20:51

    السلام وعليكم اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما

    3
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  • JOHN
    الأربعاء 3 فبراير 2021 - 20:53

    في جسم الانسان كليتان، الكلية الواحدة ثمنها خمسة ملايين سنتيم، وهذا ثمن جيد لكلية لا نفع لها، كلية واحدة تكفي للعيش كما ان بيع الكلى لشخص مريض عمل يؤجر عليه البائع عند الله تعالى لانها تنقذ المريض من الموت.

    0
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  • نزار
    الأربعاء 3 فبراير 2021 - 20:54

    عاونوا هذا الأخ من فضلكم، واخة نعاونوه في ب50 dh للفرد ورحنا نجمعوا لو هذا المبلغ وأكثر .ونداء للمحسنين الأغنياء ،الله لا يضيع أجر من أحسن عملا

    0
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  • منطقي
    الأربعاء 3 فبراير 2021 - 20:54

    خاص المختبر لي كابنتج دوليبرن يتكلف بالوالدة دياك

    0
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