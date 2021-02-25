كلينتون في ضريح مولاي علي الشريف

صورتان تؤرخان لزيارة هيلاري كلينتون، السيدة الأمريكية الأولى حينها، رفقة ابنتها تشلسي، يوم 27 مارس 1999، إلى ضريح مولاي علي الشريف، جدّ الأسرة العلوية الشريفة، الذي يقع في الريصاني نواحي الرشيدية.
صورتان تؤرخان لزيارة هيلاري كلينتون، السيدة الأمريكية الأولى حينها، رفقة ابنتها تشلسي، يوم 27 مارس 1999، إلى ضريح مولاي علي الشريف، جدّ الأسرة العلوية الشريفة، الذي يقع في الريصاني نواحي الرشيدية.
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اللهم صلي و سلم على سيدنا محمد
لو كانت مسلمة وتعرف معنى الاية: (الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر) لما زارت الضرائح والقبور .
بغيتو تبون يهز رحيلو ويمشي يستقر فألمانيا
خسارة حيدو بويا عمار. كون ترامب جا زرو مني خسر في الانتخابات.
مؤسسة كلينتون هي التي ساهمت في تشييد الطريق الى الطاووس على الحدود مع الجزاءر و هي جيدة