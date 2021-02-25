كلينتون في ضريح مولاي علي الشريف

كلينتون في ضريح مولاي علي الشريف
الخميس 25 فبراير 2021 - 23:48

صورتان تؤرخان لزيارة هيلاري كلينتون، السيدة الأمريكية الأولى حينها، رفقة ابنتها تشلسي، يوم 27 مارس 1999، إلى ضريح مولاي علي الشريف، جدّ الأسرة العلوية الشريفة، الذي يقع في الريصاني نواحي الرشيدية.

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

5
  • amine
    الخميس 25 فبراير 2021 - 23:51

    اللهم صلي و سلم على سيدنا محمد

    4
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • محمد بن امحمد.
    الجمعة 26 فبراير 2021 - 00:12

    لو كانت مسلمة وتعرف معنى الاية: (الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر) لما زارت الضرائح والقبور .

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • عادل
    الجمعة 26 فبراير 2021 - 00:15

    بغيتو تبون يهز رحيلو ويمشي يستقر فألمانيا

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • hamidou
    الجمعة 26 فبراير 2021 - 00:20

    خسارة حيدو بويا عمار. كون ترامب جا زرو مني خسر في الانتخابات.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ولد حميدو
    الجمعة 26 فبراير 2021 - 00:24

    مؤسسة كلينتون هي التي ساهمت في تشييد الطريق الى الطاووس على الحدود مع الجزاءر و هي جيدة

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
دار الورد العطري
الخميس 25 فبراير 2021 - 18:39

دار الورد العطري

صوت وصورة
غضب مهنيي النقل السياحي
الخميس 25 فبراير 2021 - 17:39

غضب مهنيي النقل السياحي

صوت وصورة
حريق يرعب ساكنة بفاس
الخميس 25 فبراير 2021 - 16:29

حريق يرعب ساكنة بفاس

صوت وصورة
كفالة الأطفال المتخلى عنهم
الخميس 25 فبراير 2021 - 15:48

كفالة الأطفال المتخلى عنهم

صوت وصورة
المغاربة وتقنين زرع الكيف
الخميس 25 فبراير 2021 - 11:30

المغاربة وتقنين زرع الكيف

صوت وصورة
احتجاج شغيلة الصحة بوجدة
الأربعاء 24 فبراير 2021 - 23:52

احتجاج شغيلة الصحة بوجدة