كلينتون في ضريح مولاي علي الشريف

صورتان تؤرخان لزيارة هيلاري كلينتون، السيدة الأمريكية الأولى حينها، رفقة ابنتها تشلسي، يوم 27 مارس 1999، إلى ضريح مولاي علي الشريف، جدّ الأسرة العلوية الشريفة، الذي يقع في الريصاني نواحي الرشيدية.