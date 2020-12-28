"كمين أمني" يسقط عون سلطة بمدينة أسفي

أوقفت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأسفي، الاثنين، عون سلطة بإحدى مقاطعات عاصمة عبدة جراء تلقيه رشوة.

وجاء التدخل الأمني على إثر مكالمة تلقاها المكلفون بـ”الرقم الأخضر”، الذي وضعته النيابة العامة على الصعيد المركزي، مصدرها مواطن بحي المطار، ما دفع عناصر الأمن إلى نصب كمين محكم مكن من ضبط الشخص المعني.

وكان المواطن، الذي اتصل بـ”الرقم الأخضر”، يبني حائطا، ما جعل عون السلطة يطالبه بمبلغ مالي لغض الطرف عن هذا البناء غير القانوني، وبعد رفضه تعرض لمضايقات دفعته إلى الاتصال بالنيابة العامة، التي أعطت تعليماتها للقبض على المشتكى به في حالة تلبس.

وفي انتظار تقديمه أمام النيابة العامة المختصة، وضع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية.