"كمين أمني" يسقط عون سلطة بمدينة أسفي

أوقفت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأسفي، الاثنين، عون سلطة بإحدى مقاطعات عاصمة عبدة جراء تلقيه رشوة.
وجاء التدخل الأمني على إثر مكالمة تلقاها المكلفون بـ”الرقم الأخضر”، الذي وضعته النيابة العامة على الصعيد المركزي، مصدرها مواطن بحي المطار، ما دفع عناصر الأمن إلى نصب كمين محكم مكن من ضبط الشخص المعني.
وكان المواطن، الذي اتصل بـ”الرقم الأخضر”، يبني حائطا، ما جعل عون السلطة يطالبه بمبلغ مالي لغض الطرف عن هذا البناء غير القانوني، وبعد رفضه تعرض لمضايقات دفعته إلى الاتصال بالنيابة العامة، التي أعطت تعليماتها للقبض على المشتكى به في حالة تلبس.
وفي انتظار تقديمه أمام النيابة العامة المختصة، وضع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية.
ولينا كنلاحظو بزاف تاع الجرائم ألله يستر
يك يلا زدوهم اولا هاذ الناس مكقنعوش يستهل حببيس الي ارزقنا القناعة
هل هذا الرقم الاخضر مختص في التبليغ فقط عن المقدمين؟ أم ان اصحاب الرشاوي السمينة اتخدوا جمبع الاحيتاطات اللازمة حتى يفلتوا من التبليغ..أم ان اصحاب الرقم الاخضر يختارون اكباش صغيرة لتقديم كفدية…نريد ان نسمع مسؤولين كبار معروفين بتلقي رشاوى كبيرة وبالعلالي..
لاشك أن الرشوة حرام و عون السلطة وقع في المحظور. لكن ما وجب التنبيه عنه هو أن الطرف الثاني كان يريد ان يبني حائط و هو مخالف للقوانين المنظمة لانه لم يستلم رخصة لذلك. فكلاهما وقع في المحظور فوجب عقابه بالمخالفة عن طريق أداء دعيرة لكي يكون عبرة لمن سولت له نفسه ارتكاب المخالفات و هذا النوع كثير في مجتمعنا
لو اتصل شخص بذاك الرقم الأخضر وقال لهم ان قاضيا أو عميد شرطة يأخذ الرشوة. فلن تجد آدانا صاغية.. لكن مثل هؤلاء الصغار تجد التلبية في الحين