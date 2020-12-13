مبحوث عنه يسقط في كمين للقوات المساعدة

مبحوث عنه يسقط في كمين للقوات المساعدة
ماب
الأحد 13 دجنبر 2020 - 10:10

تمكنت عناصر القوات المساعدة في قيادة بلفاع، نواحي اشتوكة آيت باها، من توقيف شخص، من ذوي السوابق القضائية، لكونه يشكل موضوع مذكرات بحث عدة على الصعيد الوطني.

وجاء تدخل عناصر القوات المساعدة بعد توصلها بإخبارية بتواجد المعني بالأمر، الملقب بـ”النعيم”، في دوار “إسحنان”، حيث نصبت له كمينا سقط في شراكه.

وكان الموقوف مبحوثا عنه بتهمة تشكيل عصابة إجرامية، ضمنها فتاة، متخصصة في السرقة تحت التهديد وباستعمال ناقلة ذات محرك، كما كان ضمن مقتحمي قيادة بلفاع في شهر يونيو المنصرم.

وجرى تسليم الموقوف إلى مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي بلفاع، حيث وضع تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي المفتوح تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

إجرام الشرطة بلفاع توقيف سرقة عصابة

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