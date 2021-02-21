كمين يطيح بمبحوث عنه ويحجز "شيرا" وأسلحة

تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بمدينة الكارة التابع لسرية برشيد، السبت، من إيقاف مشتبه فيه بالاتجار في المخدرات كان موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني من قبل الضابطة القضائية، مع حجز كمية مهمة من الممنوعات فضلا عن أسلحة بيضاء.

وأفادت مصادر هسبريس من الكارة بأن المشتبه فيه كان مبحوثا عنه بما يفوق 10 مذكرات على المستوى الوطني، قبل أن تفلح عناصر درك الكارة في نصب كمين له على مستوى أحد الدواوير بقبيلة المذاكرة، أسفر عن إيقافه وحجز كمية من المخدرات تفوق نصف قنطار من القنب الهندي و10 كيلوغرامات من مخدر الشيرا كانت مخبأة بحظيرة للماشية نواحي الكارة.

وأمرت النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية ببرشيد التابعة للدائرة القضائية سطات بوضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية قصد الاستماع إليه تمهيديا في محضر قانوني لتحديد علاقته بكمية المخدرات المحجوزة، قبل عرضه أمام سلطة الملاءمة لاتخاذ القرار القانوني المناسب في حقه.