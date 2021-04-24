كمين محكم يطيح بمروج مخدرات في يد الدرك

تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي ببني ملال، الجمعة، من إيقاف شخص (30 سنة) مبحوث عنه من طرف مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني بموجب أزيد من 20 مذكرة بحث بشبهة ترويج وحيازة المخدرات.

وذكرت مصادر هسبريس أن المشتبه به تم توقيفه بمنطقة بوحجر بجماعة سيدي جابر التابعة لإقليم بني ملال، بعدما نصب له كمين محكم، تحت إشراف قائد المركز القضائي للدرك ببني ملال، أسفر عن شل حركته على الفور.

وأضافت المصادر ذاتها أن عملية البحث والتفتيش، التي أجرتها مصالح الدرك، أفضت إلى العثور على كمية مهمة من “الشيرا” و”الكيف” سنابل كان المشتبه به بصدد توزيعها بالمنطقة. كما أسفرت العملية عن حجز سيارة ذات صفائح مزورة كانت توظف لتوزيع هذه المخدرات.

وتندرج هذه العملية، وفق المصادر ذاتها، في إطار الحملات الأمنية الاستباقية، التي يقوم بها المركز القضائي للدرك الملكي ببني ملال، بتنسيق مع القيادة الإقليمية والجهوية، لتجفيف منابع الممنوعات والمؤثرات العقلية.