كمين محكم ينهي إجرام سارق سيارات ببرشيد

أفلحت عناصر فرقة الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة برشيد، الاثنين، في توقيف شخص يبلغ من العمر 40 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة من داخل السيارات.

وأفادت مصادر هسبريس بأن توقيف المشتبه فيه جاء على خلفية الأبحاث والتحريات المنجزة، بعد تسجيل سرقات من داخل سيارات كانت مستوقفة بعدد من شوارع مدينة برشيد، استهدفت هواتف نقالة وأجهزة إلكترونية، وذلك عن طريق كسر أقفالها وتعطيل نظام الحماية الإلكترونية، قبل أن تتمكن مصالح الشرطة من تشخيص هويته.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر فرقة الشرطة القضائية نجحت في وضع كمين محكم للمشتبه فيه، والإطاحة به وتوقيفه، وأظهرت إجراءات التنقيط بقواعد بيانات الأشخاص المبحوث عنهم أن المشتبه فيه موضوع 29 مذكرة بحث على الصعيد الوطني في قضايا إجرامية مماثلة.

وجرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة بالدائرة القضائية سطات، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، قبل عرضه على ممثل الحق العام للنظر في صك الاتهام الموجه إليه.