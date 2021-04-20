كمين محكم ينهي مغامرة "إيشي" ناحية اشتوكة‬

كمين محكم ينهي مغامرة "إيشي" ناحية اشتوكة‬
صورة: أرشيف
الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 17:21

أوقفت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي بلفاع، نواحي اشتوكة آيت باها، شخصا أربعينيا، من ذوي السوابق القضائية، وذلك لكونه موضوع عدد من مذكرات البحث، لنشاطه في مجال الاتجار بالممنوعات.

وجاء توقيف المشتبه فيه، الملقب بـ”إيشي”، إثر كمين محكم نصبته له المصالح الدركية خلف إحدى محطات توزيع الوقود في الحدود بين جماعتي بلفاع وإنشادن، حيث حجزت لديه كمية من مخدر الشيرا ودراجة نارية.

وكان الموقوف موضوع عدة مذكرات بحث وطنية صادرة عن مصالح الدرك ببلفاع وناسة والمركز القضائي للدرك ببيوكرى؛ وذلك لورود اسمه في عدد من الأبحاث مع موقوفين سابقا ولاستمرار نشاطه في ترويج المخدرات.

وبأمر من النيابة العامة المختصة بابتدائية إنزكان، جرى الاحتفاظ بالموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي المفتوح على ذمة القضية، في انتظار عرضه على أنظار القضاء.

اشتوكة آيت باها الاتجار بالممنوعات الدرك الملكي بلفاع

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