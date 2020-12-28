كندي يتلقى ساقه المبتورة كهدية "الكريسماس"

بعد مرور عام على الحادث المأساوي لشاب كندي، يبلغ من العمر 24 عاما، بمدينة تورنتو، لما قدم من العمل نحو منزله وصدمته دراجة نارية تسببت في فقدان ساقه؛ تلقى الشاب نفسه، المسمى “جاستن فرنانديز”، هدية “الكريسماس” لا تخطر على بال.

ووفق ما نشرته صحيفة “سي تي في نيوز”، فإن الهدية عبارة عن ساقه اليمنى المبتورة، التي تم تحنيطها بعد تواصل “جاستن” مع مختصي التحنيط بمتحف “بريهستوريا”، وحصوله على إذن نقلها من المستشفى.

ويضيف “فرنانديز”، حسب الصحيفة ذاتها، أنه يتمنى أن تكون قصته مصدر إلهام لمن بترت بعض أطرافهم، وتجنب المشاعر السلبية والمعقدة والمضي قدما في درب الحياة.