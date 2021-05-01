أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات الزوار1
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
-
22:33
عريضة تحذر من أثر "إجرام النظام" في الجزائر
-
22:17
مقاولات المغرب تتعبأ لدعم الاستثمار والأجراء
-
21:29
مونتريال الكندية تحتج ضد قيود احتواء الجائحة
-
21:03
الملك محمد السادس يعزي العاهل الأردني
-
20:31
مسيرات حاشدة تجوب شوارع المدن الفرنسية
-
20:15
أساتذة يحتجون رغم قرار المنع بمدينة خريبكة
-
19:27
الخطابات عن بعد تؤثث عيد العمال في سطات
-
18:35
لجنة طبية: الإهمال تسبب في وفاة مارادونا
-
18:13
تفاصيل التطورات الوبائية في جهات المغرب
-
17:20
شرطة برشيد توقف متورطا مع عصابة جزائرية
-
16:49
الجزائر ترصد 8 وفيات جديدة بأعراض الوباء
-
16:26
سيارة تنهي حياة طفلتين يإقليم مولاي يعقوب
الزوجة هي عاصفة بيتية في جميع الازمان……………..