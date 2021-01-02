كوتينيو يغيب عن نادي برشلونة 3 أشهر على الأقل

كوتينيو يغيب عن نادي برشلونة 3 أشهر على الأقل
صورة : أ.ف.ب
السبت 2 يناير 2021 - 15:49

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم غياب لاعب وسطه الدولي البرازيلي فيليبي كوتينيو “ثلاثة أشهر على الأقل” عن الملاعب؛ بعد خضوعه السبت لعملية جراحية ناجحة في ركبته اليسرى.

وكان كوتينيو (28 عاما) تعرض للإصابة في غضروف ركبته اليسرى في الوقت بدل الضائع من المباراة ضد إيبار، التي انتهت بحصة 1-1 يوم الثلاثاء الماضي، عندما دخل بديلا.

وبات كوتينيو ثالث لاعب تبعده الإصابة عن برشلونة فترة طويلة بسبب الاصابة، بعد أنسو فاتي والمدافع جيرار بيكيه اللذين تعرضا بدورهما الى اصابة في الركبة.

وخاض كوتينيو 14 مباراة مع نادي برشلونة هذا الموسم، مسجلا ثلاثة أهداف مع تمريرتين حاسمتين، بينما يعاني النادي الأمرّين هذا الموسم ويتخلف في الدوري بفارق عشر نقاط عن أتلتيكو مدريد، المتصدر، الذي لعب مباراة أقل.

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‫تعليقات الزوار

2
  • la fin du barca
    السبت 2 يناير 2021 - 16:04

    En tant que fan du barca, je ne trouve aucun plaisir a la voir jouer et ceux depuis 2019. Pour moi le barca c fini, on a que des marionnettes sur le terrain y compris cotinho, messi lui est en fin de carriere.

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  • karim
    السبت 2 يناير 2021 - 16:10

    لقد أصبح لاعب زجاجي، على برشلونة التفكير في التخلص منه.

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