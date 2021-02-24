كورونا المتحور يعزز فرضية عودة "الحجر" الصارم

أكدت مصادر هسبريس الإلكترونية عودة الحديث عن إمكانية إعادة فرض الحجر الصحي الشامل والصارم، في الكواليس، مع انتشار نسخ جديدة من فيروس كورونا المتحور، عبر عدة بلدان، موضحة أن تعليق الرحلات الجوية نحو بلدان أوروبية انطلاقا من المغرب، منها ألمانيا والنمسا وسويسرا وإنجلترا، قد يكون مجرد مقدمة لإجراءات أشد صرامة.

المصادر نفسها لم تخف تخوفها من إمكانية العودة إلى تشديد ضوابط التنقل بين المدن، ومنعه أحيانا، وفرض الحجر الليلي، أخذا بعين الاعتبار تطور الحالة الوبائية؛ ولم تخف وجود توجيهات بشأن التعجيل بتطعيم أكبر عدد من المواطنين ضد فيروس كورونا، باعتبار ذلك منفذا وحيدا لتجنب تدهور الوضع الوبائي.

يذكر أن اكتشاف إصابات جديدة بكورونا المتحور انطلاقا من بريطانيا في المغرب عزز الخوف من انتشار جديد للجائحة، بالتزامن مع ارتفاع بوادر الأمل في التخلص النهائي من كوفيد 19 بعد التلقيح الشامل للمواطنين.