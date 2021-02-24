كورونا المتحور يعزز فرضية عودة "الحجر" الصارم

كورونا المتحور يعزز فرضية عودة "الحجر" الصارم
كاريكاتير: عماد السنوني
الأربعاء 24 فبراير 2021 - 23:43

أكدت مصادر هسبريس الإلكترونية عودة الحديث عن إمكانية إعادة فرض الحجر الصحي الشامل والصارم، في الكواليس، مع انتشار نسخ جديدة من فيروس كورونا المتحور، عبر عدة بلدان، موضحة أن تعليق الرحلات الجوية نحو بلدان أوروبية انطلاقا من المغرب، منها ألمانيا والنمسا وسويسرا وإنجلترا، قد يكون مجرد مقدمة لإجراءات أشد صرامة.

المصادر نفسها لم تخف تخوفها من إمكانية العودة إلى تشديد ضوابط التنقل بين المدن، ومنعه أحيانا، وفرض الحجر الليلي، أخذا بعين الاعتبار تطور الحالة الوبائية؛ ولم تخف وجود توجيهات بشأن التعجيل بتطعيم أكبر عدد من المواطنين ضد فيروس كورونا، باعتبار ذلك منفذا وحيدا لتجنب تدهور الوضع الوبائي.

يذكر أن اكتشاف إصابات جديدة بكورونا المتحور انطلاقا من بريطانيا في المغرب عزز الخوف من انتشار جديد للجائحة، بالتزامن مع ارتفاع بوادر الأمل في التخلص النهائي من كوفيد 19 بعد التلقيح الشامل للمواطنين.

التنقل الحجر الصحي الشامل تعليق الرحلات الجوية فيروس كورونا

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‫تعليقات الزوار

6
  • متتبع
    الأربعاء 24 فبراير 2021 - 23:50

    الحجر الشامل لا يمكن ابدا ولاجدوى منه . أما الحل الوحيد هو اغلاق الحدود فقط

    9
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  • حسن
    الأربعاء 24 فبراير 2021 - 23:53

    اللهم لطفك ورحمتك بعبادك يا ارحم الراحمين.
    اللهم ارفع عنا هذا الوباء وهذا البلاء يا رب.

    10
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  • Rachid
    الأربعاء 24 فبراير 2021 - 23:54

    شركات اللقاح استثمرت الملايير ,فيجب عليها ان تجني الارباح بالملايير الملاير لهذا ستظهر كل مرة ظفرة جددة من الفيروس .مرة بريطانية ثم مرة موزنبيقية,ثم استرالية ثم غابونية حتى تطوف كل العالم.
    فيما يخص الحجر الصحي الشامل,فالمواطن المغربي غير مؤهل له لان طاقته نفذت كل ما بقي فيه هي الاعين

    8
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  • هورنهوب
    الأربعاء 24 فبراير 2021 - 23:55

    مرحبا بالحجر الصحي الشامل فهذا يعني عودة الدعم المادي وعودة موقع تضامن كوفيد الى الاشتغال مرة اخرى وشكرا على هذه المبادرة الطيبة .

    -5
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  • حسان الوسط
    الأربعاء 24 فبراير 2021 - 23:56

    لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
    الله ارحمنا وارفع عنا الوباء يارب

    8
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  • متتبع
    الأربعاء 24 فبراير 2021 - 23:57

    هادو تيوجدو لينا شباكية و سلو لرمضان، بان لي غادي يحرمونا من التراويح عاود ثاني هاد العام.
    اللهم لطفك يارب

    8
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