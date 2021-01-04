كورونا تفاجئ الرجاء قبيل مواجهة تونغيت السنغالي

أثبتت التحاليل المخبرية التي خضع لها اللاعب الدولي الكونغولي بين مالونغو نغيطا، مهاجم الرجاء البيضاوي لكرة القدم، إصابته بفيروس “كورونا” لينضم إلى الأسماء التي تأكدت إصابتها مساء اليوم الاثنين بالفريق الأخضر، ليتأكد بذلك غيابه عن مباراة الفريق “الأخضر”، يوم غد الثلاثاء، أمام ضيفه تونغيت السنغالي، لحساب إياب الدور الثاني من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وعلمت “هسبورت”، من مصادر مطلعة، أن المسحة الخاصة باللاعب الدولي الكونغولي جاءت إيجابية، ليرتفع عدد المصابين بـ”الفيروس التاجي” في صفوف الفريق “الأخضر” إلى أربعة، بعدما تأكدت قبل ساعات إصابة أحد إداريي الفريق، إلى جانب كل من اللاعب الشاب زكرياء الهبطي ومساعد المدرب محمد البكاري، حيث جرى عزل المصابين وإخضاعهم للعلاجات اللازمة، تفاديا لانتشار العدوى في صفوف باقي مكونات الفريق الأخضر.

ووفق المصادر نفسها، فإن المدافع الليبي سند الورفلي تعرّض، خلال الحصة التدريبية “للنسور” التي أجريت اليوم الاثنين، لإصابة على مستوى العضلة الضامة؛ وهو ما قد يمنعه من المشاركة في مباراة الغد.

وأنهى فريق الرجاء الرياضي استعداداته للمواجهة المنتظرة، التي ستجمعه يوم غد الثلاثاء بضيفه تونغيت السنغالي على أرضية الملعب التابع للمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، لحساب إياب الدور الثاني من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

يُشار إلى أن الفريق “الأخضر” قد فرض التعادل السلبي على تونغيت السنغالي، خلال مباراة الذهاب التي جمعتهما على أرضية ملعب “لات ديور” بمدينة تياس السنغالية في الـ22 من الشهر المنصرم.