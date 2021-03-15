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تعليقات الزوار4
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تعليقي هو ان جميع الحكومات التي مرت مند تاسيسها إلى يومنا هدا لا دخل لها في تسيير البلاد وكل ما تتخبط فيه البلاد من ديون وبطالة وسرقة سببها هو عدم معرفتنا بمن يسير هده البلاد، نقطة ورجع لسطر والفاهم يفهم
المقاولات الصغرى وحتى المتوسطة منها مايتساقط كأوراق الشجر وقت الخريف ومنها من يئن ويعاني في صمت وينتظر نحبه .خاصة مع زيادة أسبوعين آخرين وربما سيكون أكثر من ذلك فالمسيرون اوبالأحرى العثماني لا يهمه إفلاس المقاولات مادام هو ومن معه غير معنيين بهذا الضرر (لي ماعجبوش الحال يشرب ماء البحر و لي بقا عيش مور كورونا غادي يفديو فيه حتى الضرائب ديال هادوك لفلسو) هنا للأسف يعملون بشعار : أنا ومن بعدي الطوفان. اما مراعاة الحالة البائسة للمقاولات فهذا آخر ما تفكر فيه الحكومة بل الأدهى من ذلك والأمر والذي يحز في النفس نجدهم منشغلون بالحرص على الإنتخابات المقبلة لعلهم يحتفظو بمناصبهم لولاية ثالثة لا قدر الله.
ومع ذالك تخرج الدولة نظام الضرائب الجديد لتطبقه على أصحاب الفورفي الذين تعتبرهم بقرة حلوب لشراء سيارات الميرسيديس و ملء خزاناتها و معاش مدى الحياة للبرلمانيين بعد اربع سنوات من النوم و الظفر ببقع ارضية مجانية لخدام الدولة
حسبنا الله و نعم الوكيل في الحكومة