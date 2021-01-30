كورونا يوقف لقاء مولودية مراكش وشباب هوارة

أوقفت السلطة المحلية بالمدينة العتيقة لمراكش، اليوم السبت، مباراة كانت تجري بـ”ملعب 20 غشت” بين مولودية مراكش وشباب هوارة، لعدم توفر الفريق الأخير على التحاليل المخبرية لـ”كوفيد-19″.

وكانت نتيجة هذا اللقاء لحظة تدخل باشا المنطقة، رفقة القوات العمومية، تشير إلى التعادل السلبي بين الفريقين، مع طرد حكم المقابلة للحارس أوزوكا.

وتأتي هذه المباراة ضمن قمة الدورة السابعة من البطولة الوطنية هواة في قسمها الأول، التي يستقبل خلالها فريق مولودية مراكش، المحتل المرتبة 14 بـ5 نقط، ضيفه شباب هوارة المراكم 6 نقط.

وتجري بمراكش، لحساب المنافسة ذاتها غدا الأحد، مواجهة بين أولمبيك مراكش وفريق مولودية العيون. أما فريق الاتفاق المراكشي فسيحل ضيفا على اتحاد أيت ملول.