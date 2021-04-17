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‫تعليقات الزوار

2
  • عادل
    السبت 17 أبريل 2021 - 00:40

    الأطر المغربية خدامه فوزارة الصحة الأمن الوطني الدرك الملكي القوات المساعدة والمقدمين وفجميع أنحاء المعمور
    الله يفرجها علينا من هنا لصيف

    4
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  • رضوان
    السبت 17 أبريل 2021 - 00:59

    شحال من مرض قتل ومزال كيقتل الناس كثر من كورونا علی سبيل المثال سرطان الرءة بفعل التدخين علاش مسدوا محلات بيع السجاءر والكحول شحال من واحد تسبب ليه فحادثة سير مميتة علاش مسدوا الحانات ولا غير كورونا لي غادي تقتل المصلين كاليك حزب العدالة و التنمية

    7
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