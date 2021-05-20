"كورونا" يخطف روح الفنان المصري سمير غانم

أسلم الفنان المصري سمير غانم الروح إلى بارئها، الخميس، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت مصادر إعلامية إلى أن الفنان سمير غانم كان قد دخل أحد مستشفيات القاهرة لتلقي العلاج، برفقة زوجته الفنانة دلال عبد العزيز، بعد إصابتهما بفيروس كوررنا المستجد، حيث تم وضعهما على أجهزة التنفس الاصطناعي من أجل السيطرة على نسبة الأكسجين.

وأضافت المصادر ذاتها أنه في الخامس من ماي الجاري، كشف حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في مصر، آخر التطورات المرتبطة بالوضع الصحي للفنانين.