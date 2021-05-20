"كورونا" يخطف روح الفنان المصري سمير غانم

"كورونا" يخطف روح الفنان المصري سمير غانم
صورة: أرشيف
الخميس 20 ماي 2021 - 17:04

أسلم الفنان المصري سمير غانم الروح إلى بارئها، الخميس، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت مصادر إعلامية إلى أن الفنان سمير غانم كان قد دخل أحد مستشفيات القاهرة لتلقي العلاج، برفقة زوجته الفنانة دلال عبد العزيز، بعد إصابتهما بفيروس كوررنا المستجد، حيث تم وضعهما على أجهزة التنفس الاصطناعي من أجل السيطرة على نسبة الأكسجين.

وأضافت المصادر ذاتها أنه في الخامس من ماي الجاري، كشف حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في مصر، آخر التطورات المرتبطة بالوضع الصحي للفنانين.

دلال عبد العزيز فيروس كورونا مصر وفاة سمير غانم

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‫تعليقات الزوار

16
  • مهااجر
    الخميس 20 ماي 2021 - 17:10

    فنان كوميدي كبير و هرم الكوميديا المصرية . اللهم ارحمه برحمتك الواسعة.

    5
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  • منال
    الخميس 20 ماي 2021 - 17:10

    إنا لله و انا اليه راجعون الله يرحمو ويجعلو من أهل الجنة

    8
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  • سماح
    الخميس 20 ماي 2021 - 17:11

    إنا لله و انا اليه راجعون الله يرحمو يا رب العالمين و يوسع عليه ضيقة القبور و يثبته عند السؤال

    6
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  • حسن حسني
    الخميس 20 ماي 2021 - 17:12

    إنا لله وإنا إليه راجعون كان فنان بشوش و خفيف الظل ويحب دائما الابتسامة رحمه الله

    5
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  • ابراهيم
    الخميس 20 ماي 2021 - 17:13

    خبر مؤسف حقا و محزن أيضا لأنه فنان محترم وكبير و دخل قلوبنا حقا عملاق الكوميديا و من الاهرام الكبيرة في الزمن الجميل ليرقد في سلام

    4
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  • سلاوي
    الخميس 20 ماي 2021 - 17:16

    رحم الله الفقيد و اسكنه فسيح جناته . بالصدفة قبل ايام شاهدت احد مسلسلاته القديمة اسمه الكابتن جودة . و رسالته النبيلة لتطوير مناهج التعليم في الارياف المصرية . رحمه الله

    2
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  • ممتاز
    الخميس 20 ماي 2021 - 17:16

    إنا لله وإنا إليه راجعون وكل نفس ذائقة الموت

    1
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  • حسن
    الخميس 20 ماي 2021 - 17:17

    البقاء لله وحده ، رحمه الله وتغمده في فسيح جناته ، تعازينا لأسرته ، إنا لله و إنا إليه لراجعون

    1
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  • عبدو
    الخميس 20 ماي 2021 - 17:18

    رحم الله الفنان سمير غانم فنان كبير و اعطى الشيء الكثير للسينما العربية بصفة عامة .جعل الله مثواه الجنة و ان لله وانا اليه راجعون.

    0
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  • Taha Ely
    الخميس 20 ماي 2021 - 17:18

    وداعا سمير غانم غانم وداعا يا بسمة مصر إنا لله وإنا إليه راجعون

    0
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  • مريم
    الخميس 20 ماي 2021 - 17:20

    إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمو كل يوم كتخرج عليه إشاعة انو مات الله يرحمو ويشفي زوجة ديالو

    2
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  • عبدو
    الخميس 20 ماي 2021 - 17:21

    إنا لله وإنا إليه راجعون . الله يرحمه ويغفر لنا وله .

    2
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  • رحمه الله
    الخميس 20 ماي 2021 - 17:23

    ان لله وان اليه راجعون الله يرحمه ملك الابتسامة

    .

    3
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  • موغرابي
    الخميس 20 ماي 2021 - 17:23

    إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك .كان نجما كوميديا لله ما أعطى ولله ما اخذ وكل نفس ذائقة الموت.

    2
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  • soumia
    الخميس 20 ماي 2021 - 17:24

    ان لله وان اليه راجعون.الله ارحمو

    3
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  • مغربي
    الخميس 20 ماي 2021 - 17:26

    تغمده الله بواسع رحمته و اسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا و ألهم اسرتيه و ذويه و محبيه الصبر و السلوان و حسن العزاء و إن لله و إنا إليه راجعون.

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