"كوفيد - 19" يخطف مستشارا باستئنافية الرشيدية

"كوفيد - 19" يخطف مستشارا باستئنافية الرشيدية
صورة: و.م.ع
السبت 27 فبراير 2021 - 21:17

فارق الحياة الأستاذ محمد محسن، مستشار بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، ليلة السبت، بإحدى المصحات الخاصة بمدينة الدار البيضاء، بعد إصابته بـ”كوفيد-19″.

وكان الأستاذ الراحل محمد محسن قد أصيب بفيروس كورونا المستجد، ونقل إلى مصحة خاصة بمدينة الدار البيضاء في حالة خطيرة.

ونعى عبد الغني شاف، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرشيدية، الفقيد محسن، قائلا إن “الدائرة الاستئنافية بالرشيدية، ومعها الأسرة القضائية بكاملها، فقدت رجلا من رجال القضاء بعد صراع قصير مع الوباء اللعين”.

وتوجه وفد من محكمة الاستئناف بالرشيدية إلى مدينة الدار البيضاء لحضور دفن الفقيد، وتقديم التعازي والمواساة إلى أسرته الصغيرة والكبيرة.

الرشيدية كورونا محكمة الاستئناف وفاة

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‫تعليقات الزوار

2
  • عماروش
    السبت 27 فبراير 2021 - 21:22

    هل سبق لكم ان مر عليكم يوم بدون اصابات كالجزائر ام سندعو الله ان يخفف عنكم يوما من العذاب؟!!

    -44
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  • Eladnani
    السبت 27 فبراير 2021 - 21:30

    اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك واجعل قبره روضة من رياض الجنة

    28
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