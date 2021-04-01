كورونا يخفض معاملات شركات المشروبات الكحولية

كورونا يخفض معاملات شركات المشروبات الكحولية
صورة: أرشيف
الخميس 1 أبريل 2021 - 08:51

أدت حالة الطوارئ الصحية المعتمدة السنة الماضية إلى التأثير على رقم معاملات عدد من الشركات العاملة في إنتاج وتوزيع المشروبات الكحولية، وذلك بسبب إقفال الحانات وتأثر النشاط الفندقي والمطاعم.

وحسب النتائج المالية لـ”شركة مشروبات المغرب” فإن سياق الأزمة الصحية واعتماد عدد من الإجراءات الاحترازية في إطار حالة الطوارئ أثر على مبيعات الجعة والنبيذ.

وحققت الشركة، المدرجة في بورصة الدار البيضاء، رقم معاملات في حدود 2.39 مليار درهم، مقابل 2.66 مليار درهم، أي بانخفاض قدره 10.4 في المائة.

وجاء ضمن النتائج المالية للشركة أن إغلاق الحانات والفتح المحدود للمقاهي والمطاعم، فضلاً عن تأثر النشاط الفندقي، عوامل أدت إلى انخفاض حجم مبيعات الجعة بحوالي 15.3 في المائة، فيما سجلت مبيعات النبيذ انخفاضاً بـ12.6 في المائة.

في المقابل، نجحت الشركة في رفع حصتها في سوق المياه المعدنية المعبأة من خلال علامة عين إفران التي حققت ارتفاعاً في المبيعات بنحو 3.2 في المائة سنة 2020.

وذكرت الشركة أنه نتيجة لمساهمتها في صندوق تدبير جائحة كورونا بحوالي 33 مليون درهم، والتكاليف المرتبطة بمخطط التحسين الصناعي، حققت المجموعة نتيجة صافية بحوالي 231 مليون درهم، مقابل 374 مليون درهم سنة 2019، أي بانخفاض قدره 38.3 في المائة.

إقفال الحانات إنتاج وتوزيع المشروبات الكحولية النشاط الفندقي والمطاعم حالة الطوارئ الصحية

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‫تعليقات الزوار

2
  • mbarak
    الخميس 1 أبريل 2021 - 08:57

    أين هي الحكومة ؟ عليها ان تدعم أصحاب الحانات وشركات انتاج المدام ؟ حسبنا الله ونعم الوكيل

    0
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  • . الكراب. القنيطري. ولد. العلامة
    الخميس 1 أبريل 2021 - 09:06

    السبب. هو. القظاء. على. ما. يسمى. بالكرابة. لانهم. كانوا. يفتحون. محلاتهم. اربعة. وعشرون. على. اربعة. وعشرون. الساعة. ويفرون. جميع. انواع. الخمور. في. الليل. حتى. صباح. الباكر. وبتمن. رخيص.

    -4
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