كورونا يخفض معاملات شركات المشروبات الكحولية

أدت حالة الطوارئ الصحية المعتمدة السنة الماضية إلى التأثير على رقم معاملات عدد من الشركات العاملة في إنتاج وتوزيع المشروبات الكحولية، وذلك بسبب إقفال الحانات وتأثر النشاط الفندقي والمطاعم.

وحسب النتائج المالية لـ”شركة مشروبات المغرب” فإن سياق الأزمة الصحية واعتماد عدد من الإجراءات الاحترازية في إطار حالة الطوارئ أثر على مبيعات الجعة والنبيذ.

وحققت الشركة، المدرجة في بورصة الدار البيضاء، رقم معاملات في حدود 2.39 مليار درهم، مقابل 2.66 مليار درهم، أي بانخفاض قدره 10.4 في المائة.

وجاء ضمن النتائج المالية للشركة أن إغلاق الحانات والفتح المحدود للمقاهي والمطاعم، فضلاً عن تأثر النشاط الفندقي، عوامل أدت إلى انخفاض حجم مبيعات الجعة بحوالي 15.3 في المائة، فيما سجلت مبيعات النبيذ انخفاضاً بـ12.6 في المائة.

في المقابل، نجحت الشركة في رفع حصتها في سوق المياه المعدنية المعبأة من خلال علامة عين إفران التي حققت ارتفاعاً في المبيعات بنحو 3.2 في المائة سنة 2020.

وذكرت الشركة أنه نتيجة لمساهمتها في صندوق تدبير جائحة كورونا بحوالي 33 مليون درهم، والتكاليف المرتبطة بمخطط التحسين الصناعي، حققت المجموعة نتيجة صافية بحوالي 231 مليون درهم، مقابل 374 مليون درهم سنة 2019، أي بانخفاض قدره 38.3 في المائة.