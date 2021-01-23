"كورونا" يغيّب المنشط الأمريكي الشهير لاري كينغ

توفي، اليوم السبت، لاري كينغ، أسطورة البرامج الحوارية، والمنشط السابق في شبكة “سي.أن.أن” الأميركية، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وكان مقدم البرامج المشهور عالميا يعاني من مشكلات صحية كثيرة، ويتلقى العلاج من سرطان الرئة، كما أنه مصاب بالسكري، وأدخل للمصحات لعدة مرات خلال السنوات الماضية بسبب مشاكل في القلب.

وقد فارق لاري كينغ الحياة بمركز “سيدارز سايناي الطبي” في لوس أنجليس، حيث كان يتلقى العلاج من فيروس كورونا.