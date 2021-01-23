"كورونا" يغيّب المنشط الأمريكي الشهير لاري كينغ

"كورونا" يغيّب المنشط الأمريكي الشهير لاري كينغ
صورة: أ.ف.ب
السبت 23 يناير 2021 - 14:40

توفي، اليوم السبت، لاري كينغ، أسطورة البرامج الحوارية، والمنشط السابق في شبكة “سي.أن.أن” الأميركية، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وكان مقدم البرامج المشهور عالميا يعاني من مشكلات صحية كثيرة، ويتلقى العلاج من سرطان الرئة، كما أنه مصاب بالسكري، وأدخل للمصحات لعدة مرات خلال السنوات الماضية بسبب مشاكل في القلب.

وقد فارق لاري كينغ الحياة بمركز “سيدارز سايناي الطبي” في لوس أنجليس، حيث كان يتلقى العلاج من فيروس كورونا.

المذيع الشهير كورونا لاري كينغ وفاة

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
أسرة تحتاج السكن اللائق
السبت 23 يناير 2021 - 14:52

أسرة تحتاج السكن اللائق

صوت وصورة
كروط ومقاضاة الداخلية لزيان
السبت 23 يناير 2021 - 13:31 2

كروط ومقاضاة الداخلية لزيان

صوت وصورة
محمد رضا وأغنية "سيدي"
السبت 23 يناير 2021 - 11:40

محمد رضا وأغنية "سيدي"

صوت وصورة
صرخة ساكنة "دوار البراهمة"
الجمعة 22 يناير 2021 - 23:11 9

صرخة ساكنة "دوار البراهمة"

صوت وصورة
عربات "كوتشي" أنيقة بأكادير
الجمعة 22 يناير 2021 - 20:29 26

عربات "كوتشي" أنيقة بأكادير

صوت وصورة
دار الأمومة بإملشيل
الجمعة 22 يناير 2021 - 18:11 4

دار الأمومة بإملشيل