"كورونا" يصيب برلمانيا وزوجته بمدينة الفنيدق

أصيب محمد قروق، رئيس جماعة الفنيدق برلماني عن حزب العدالة والتنمية، بفيروس كورونا المستجد، لينضاف إلى قائمة المنتخبين المحليين الذين أصيبوا بالفيروس التاجي.

وأكدت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية استفادة البرلماني عن دائرة المضيق الفنيدق من اختبار سريع للكشف عن “كوفيد-19” جاءت نتيجته إيجابية، مشيرة إلى إخضاعه للحجر الصحي المنزلي حيث سيكمل فترة العلاج لمدة 14 يوما.

وأشارت المصادر ذاتها إلى انتقال عدوى الفيروس التاجي إلى زوجة البرلماني هي الأخرى، وذلك عقب إخضاعها للتحاليل المعمول بها بمستشفى الحسن الثاني بالفنيدق، قبل أن يتقرر إخضاعها للحجر المنزلي رفقة زوجها نظرا لاستقرار حالتهما.