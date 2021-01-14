"كورونا" يصيب برلمانيا وزوجته بمدينة الفنيدق

"كورونا" يصيب برلمانيا وزوجته بمدينة الفنيدق
صورة: هسبريس
الخميس 14 يناير 2021 - 21:11

أصيب محمد قروق، رئيس جماعة الفنيدق برلماني عن حزب العدالة والتنمية، بفيروس كورونا المستجد، لينضاف إلى قائمة المنتخبين المحليين الذين أصيبوا بالفيروس التاجي.

وأكدت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية استفادة البرلماني عن دائرة المضيق الفنيدق من اختبار سريع للكشف عن “كوفيد-19” جاءت نتيجته إيجابية، مشيرة إلى إخضاعه للحجر الصحي المنزلي حيث سيكمل فترة العلاج لمدة 14 يوما.

وأشارت المصادر ذاتها إلى انتقال عدوى الفيروس التاجي إلى زوجة البرلماني هي الأخرى، وذلك عقب إخضاعها للتحاليل المعمول بها بمستشفى الحسن الثاني بالفنيدق، قبل أن يتقرر إخضاعها للحجر المنزلي رفقة زوجها نظرا لاستقرار حالتهما.

العدالة والتنمية جماعة الفنيدق كورونا محمد قروق

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‫تعليقات الزوار

1
  • مواطن
    الخميس 14 يناير 2021 - 22:02

    و ما الفاءدة من هذا الخبر ؟؟ كورونا اصابت اليوم 2500 شخص في امريكا و لم يخصصو لها عنوان

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

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