"كورونا" يصيب رئيس نادي ريال مدريد الاسباني

أصيب رئيس نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، فلورنتينو بيريس، بفيروس كورونا حسب ما أعلن “النادي الملكي” اليوم الثلاثاء.

وقال حامل لقب “الليغا” والرقم القياسي في التتويج بدوري أبطال أوروبا، ضمن بيان، إن بيريس البالغ 73 عاما “لا يعاني من أي أعراض”.