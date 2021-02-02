"كورونا" يصيب رئيس نادي ريال مدريد الاسباني

"كورونا" يصيب رئيس نادي ريال مدريد الاسباني
صورة: أ.ف.ب
الثلاثاء 2 فبراير 2021 - 13:45

أصيب رئيس نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، فلورنتينو بيريس، بفيروس كورونا حسب ما أعلن “النادي الملكي” اليوم الثلاثاء.

وقال حامل لقب “الليغا” والرقم القياسي في التتويج بدوري أبطال أوروبا، ضمن بيان، إن بيريس البالغ 73 عاما “لا يعاني من أي أعراض”.

دوري ابطال أوروبا رئيس ريال مدريد فيروس كورونا كرة القدم

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‫تعليقات الزوار

1
  • مهدي الفيلالي
    الثلاثاء 2 فبراير 2021 - 14:09

    كورونا لاتفرق بين غني وفقير انه العدل ياسادة الكرام والله يرفع عن الوباء

    1
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