"كورونا" يعلّق تسليم وثائق في "قنصلية باريس"

"كورونا" يعلّق تسليم وثائق في "قنصلية باريس"
صورة: أرشيف
السبت 13 فبراير 2021 - 23:23

أعلنت القنصلية العامة المغربية بباريس عن تعليق بعض الخدمات التي تقدمها؛ وذلك في إطار احترام الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس “كورونا” وحماية المرتفقين.

وأفاد إعلان صادر عن القنصلية العامة المغربية بباريس بأن عمل المصالح المكلفة بالبطاقة الوطنية البيومترية وجوازات السفر قد توقف ابتداء من يوم 10 فبراير الجاري إلى غاية الـ17 من الشهر نفسه.

ويُستثنى من توقف أنشطة المصالح المذكورة سحْب الوثائق الجاهزة، من بطائق التعريف الوطنية وجوازات السفر، حيث يمكن سحبها. وتوقفت أيضا خدمات مصلحة الحالة المدنية، باستثناء تسليم عقود الازدياد؛ بينما ستظل مصلحة تصحيح الإمضاءات مفتوحة.

الإجراءات الاحترازية القنصلية العامة المغربية باريس فيروس كورونا

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