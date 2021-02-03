"كورونا" يغلق القنصلية المغربية العامة بمونتريال

أصدرت القنصلية العامة للمملكة المغربية بمونتريال بيانا تنهي فيه إلى المواطنين المغاربة المقيمين بكندا، وعموم المرتفقين، أنها سوف تستمر في تقديم خدماتها القنصلية للعموم عن بعد، بسبب اكتشاف إصابة أحد موظفيها بفيروس “كورونا” المستجد.

وأشار البيان ذاته إلى أن هذا القرار يأتي في إطار الاحترام التام من قبل القنصلية العامة للمملكة المغربية بمونتريال كندا للبروتوكولات الصحية الإلزامية، وحفاظا على الأمن الصحي للجميع، على إثر تأكد إصابة أحد الموظفين العاملين بها بفيروس “كورونا”.

وأوضحت القنصلية أن أبواب مقرها سوف تغلق إلى حين إخضاع كافة الموظفين للفحوصات الطبية والاختبارات اللازمة، والتقيد بالحجر الصحي الضروري وإخضاع مقر القنصلية للتعقيم الكامل.

ويضيف المصدر عينة أن مصالح القنصلية العامة سوف تستأنف استقبال مرتفقيها حضوريا بمقرها ابتداء من يوم الجمعة 12 فبراير الجاري.

وتضمن البيان عددا من الأرقام والعناوين الإلكترونية للتواصل مع القنصلية من أجل الخدمات؛ وهي خدمات بطاقة الهوية الإلكترونية الوطنية (4389224477)، والتسجيل القنصلي وجوازات السفر (5148030566)، وخدمة التوثيق (4383682280 : [email protected]، والمداومة: (5149328454 ؛ [email protected]).