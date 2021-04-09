"كورونا" يفاقم أزمة باعة الصحف بالمغرب

عبر باعة الجرائد والمجلات الورقية عن تخوفهم من الآثار السلبية التي ستنجم عن تشديد الإجراءات الاحترازية الليلة في شهر رمضان على مبيعاتهم.

واعتبر حميد حضري، عضو الجمعية البيضاوية لبائعي الصحف والمجلات، أن تشديد الإجراءات الليلية التي أقرتها الحكومة، ومن ضمنها إغلاق المقاهي، ستؤثر بشكل كبير على مداخيل المهنيين العاملين في هذا المجال.

وقال حضري في تصريح لهسبريس إن “المبيعات تراجعت أصلا بنسبة 80 في المائة منذ بداية جائحة كورونا، وإغلاق المقاهي سيزيد من تعميق الأزمة؛ إذ ستتراجع المبيعات بنسبة إضافية تقدر بنحو 70 في المائة على الأقل، ذلك أن نسبة كبيرة من مبيعاتنا توجه إلى هذه المرافق التي تستقطب عددا كبيرا من الزبائن” الذين يفضلون تصفح الجرائد وهم يحتسون مشروباتهم المفضلة.

وأضاف عضو الجمعية البيضاوية لبائعي الصحف والمجلات، في التصريح ذاته، أن “باعة الصحف فقدوا فئة عريضة من الزبائن المؤسساتيين، نتيجة توقف الفنادق والأبناك عن اقتناء الجرائد بسبب تطبيقها لإجراءات احترازية صارمة داخل مقراتها، وفق ما تقتضي الظرفية الصحية التي يمر منها المغرب”.

وأفاد حضري بأن “المهنيين راسلوا الحكومة من أجل اتخاذ اللازم لفتح المجال أمام باعة الصحف والاستفادة من الدعم، قصد مساعدتهم على مواجهة التبعات المالية السلبية الناجمة عن جائحة كورونا، التي تسببت بشكل مباشر في تخفيض مداخيلهم المالية بنسبة تجاوزت 90 في المائة، منذ شهر مارس من العام الماضي، لكن بدون جدوى”.