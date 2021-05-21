"كورونا" يفاقم جرعة العنف الجسدي والنفسي والجنسي ضد أطفال المغرب

كشف تقرير حول حقوق الأطفال في زمن الجائحة أنّ تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا، وما واكبها من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتقليل انتشار الوباء، كان لها تأثير قوي على أطفال المغرب، وزادت من مستويات القلق والخوف لديهم.

وأفاد التقرير الذي أنجزته حركة الطفولة الشعبية، ويغطي الفترة من مارس 2020 الذي بدأ فيه انتشار فيروس كورونا في المغرب إلى مارس 2021، بأن القيود المفروضة على الحركة والاكتظاظ أو العزلة داخل البيوت، زادت من مخاطر العنف الجسدي والنفسي والجنسي ضد الأطفال.

وأشارت الوثيقة في المحور المتعلق بأبرز مجالات التضييق على الأطفال زمن الجائحة، إلى أن هذه الفئة كانت “أبرز الضحايا” فيما يتعلق بالسكن، حيث تؤدي رداءة السكن إلى جملة من المخاطر، كزيادة مستوى الكآبة والتوتر، وزيادة احتمال الاضطرابات النفسية الناجمة عن الصدمات.

وبلغ عدد الأطفال الذين طالتهم الإصابة بفيروس كورونا منذ بداية انتشاره في المملكة إلى غاية منتصف شهر مارس من السنة الجارية، ما مجموعه 37 ألف حالة، وهو ما يمثل 7.4 في المئة من مجموع الإصابات التي عرفها المغرب إلى غاية التاريخ المذكور.

وتوقف التقرير عند تداعيات جائحة فيروس كورونا على الصحة النفسية للأطفال، مبرزا أنها تأثرت، كما هو الشأن لدى البالغين، بوضعية الحجر الصحي، وهو ما يتطلب العناية بالصحة العقلية والدعم النفسي في سياق الجائحة التي ما زالت مستمرة إلى الآن.

ونوه التقرير بالطريقة التي دبّر بها المغرب أزمة جائحة فيروس كورونا، معتبرا أن تدبير هذا الملف “اتسم بالإيجابية في الإجراءات، وبمقاربة تشاركية في المبادرات وطنيا وجهويا ومحليا، وبتعبئة وطنية داعمة سياسيا ومدنيا، وبانخراط نوعي وفعال للقوات المسلحة الملكية”.

وبخصوص التعليم عن بعد، سجّل التقرير أنه اتسم بعدم تكافؤ الفرص، بسبب عدم توفير بنيات وشروط وظروف الانتقال بشكل سلسل من التعليم الحضوري إلى التعليم عن بعد، إضافة إلى كون الأسرة المغربية ما زالت ترى أن المؤسسة التعليمية هي وحدها المسؤولة عن تدريس الأطفال، ولها المسؤولية الكاملة في التحصيل والتقييم.

وسجل التقرير أن أبرز الإكراهات التي واجهت التلاميذ في عملية التعلم عن بعد تتعلق بالجانب التكنولوجي، وهو ما أعاق عملية التفاعل المباشر بين المدرّسين والتلاميذ، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب الأجوبة التي قدمها الأطفال المتحدرون من ثماني مدن وتتراوح أعمارهم بين 6 و16 سنة، عن الأسئلة التي وجهها إليهم معدّو التقرير حول تصورهم للوباء وللظروف التي عاشوها في زمن الحجر الصحي، اتضح أنهم كانوا على وعي بخطورة فيروس كورونا، وبكونه فيروسا مُعديا، كما بينوا أنهم على إدراك بأعراضه.

وبخصوص الظروف التي عاشوها خلال فترة الحجر، قال الأطفال المستجوبون إنهم عانوا من الملل، ومن الاكتئاب والضغط النفسي، حيث توزع وقتهم بين مراجعة الدروس والقراءة، ومشاهدة التلفزيون، وممارسة بعض الهوايات كالرسم، وألعاب الفيديو.