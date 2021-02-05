"كورونا" يقتل 4942 شخصا في يوم بأمريكا

"كورونا" يقتل 4942 شخصا في يوم بأمريكا
صورة: أ.ف.ب
الجمعة 5 فبراير 2021 - 11:23

سجل عدد حالات الوفاة في الولايات المتحدة في يوم واحد جراء الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا رقما قياسيا مرتفعا جديدا، حيث سجلت السلطات 4942 حالة وفاة في يوم واحد، طبقا لبيانات صادرة عن جامعة “جونز هوبكنز” صباح اليوم الجمعة.

وكان الرقم القياسي المرتفع السابق لحالات الوفاة وهو 4466 قد تم تسجيله في 12 كانون ثان/يناير الماضي.

وطبقا لجامعة جونز هوبكنز، بلغ عدد حالات الإصابة الجديدة 119 ألفا و931 أمس الخميس، فيما تم تسجيل حالات إصابة مرتفعة سابقة وصلت إلى رقم قياسي بلغ 300 ألف و282 في الثاني من كانون ثان/يناير الماضي.

ومنذ بدء الجائحة، توفي أكثر من 455 ألف شخص بالفعل في الولايات المتحدة بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد. وكانت هناك أكثر من مئة الف حالة وفاة منذ بدء هذا العام وحده.

وقالت الجامعة إن هناك أكثر من 6ر26 مليون حالة إصابة مؤكدة في الولايات المتحدة، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 330 مليون نسمة.

وفي الوقت نفسه، تلقى حوالي 28 مليون شخص في الولايات المتحدة الجرعة الأولى من التطعيم وحوالي 9ر6 مليون مواطن حصلوا بالفعل على جرعتين، طبقا لبيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

غير أن الكثير من الخبراء يحذرون من أن انتشار الطفرات الجديدة الأكثر عدوى لفيروس كورونا ربما يبطئ مجددا من التقدم الذي تحقق مؤخرا في احتواء الجائحة.

الولايات المتحدة حالات الإصابة الجديدة حالات الوفيات فيروس كورونا

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‫تعليقات الزوار

2
  • لحسن
    الجمعة 5 فبراير 2021 - 11:37

    شوف هد كورونا جعلت العالم كدير إحصاء عدد الوفيات في بلد المهم هدا فيروس انتشر على بقع العالم يمكن غادي اجي واحد الوقت ديرو فيه احصاء كل من زاد عنده إبن او بنت

    -8
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  • البهلول المصطفى
    الجمعة 5 فبراير 2021 - 12:10

    سلام وعليكم اللهم اجعلها نهيات الوباء و اعفو عنا ولا تجعلنا مثلا
    ضاليمين يا رب عالمين صلو على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا أن صلاتكم معروضة على النبي

    4
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