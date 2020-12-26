كورونا ينهي حياة الشيخ الجردي أشهر خطيب بطنجة

توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت العلامة محمد الجردي السعيدي، بعد معاناة طويلة مع المرض.

ووافت المنية الشيخ الراحل بمستشفى الدوق دي طوفار بطنجة، حيث كان يخضع للعلاج إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وامتلأت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بتدوينات تنعي الراحل، الذي كان قيد حياته أحد أشهر الخطباء بطنجة، من طرف تلامذته ومحبيه من مختلف أنحاء المغرب.