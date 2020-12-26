كورونا ينهي حياة الشيخ الجردي أشهر خطيب بطنجة
هسبريس من طنجة
السبت 26 دجنبر 2020 - 12:39
توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت العلامة محمد الجردي السعيدي، بعد معاناة طويلة مع المرض.
ووافت المنية الشيخ الراحل بمستشفى الدوق دي طوفار بطنجة، حيث كان يخضع للعلاج إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وامتلأت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بتدوينات تنعي الراحل، الذي كان قيد حياته أحد أشهر الخطباء بطنجة، من طرف تلامذته ومحبيه من مختلف أنحاء المغرب.
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رحمه الله واسكنه فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون
نسأل الله تعالى أن يرحمه رحمة واسعة ويغفر له ويصبر اهله إنه تعالى هو الغفور الرحيم
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له وارزق اهله الصبر والسلوان.
إن لله وإن إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضه من رياض الجنه ولا تجعله حفره من حفر النار اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم
اللهم ارحمه و توفنا بعده مؤمنين
اللهم ارحمه برحمتك يا ارحم الراحمين إن لله وإن إليه راجعون
إنا لله و إنا إليه راجعون،لله ما أخذ و لله ما أعطى
رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه
ورحم برحمته والدي وجميع أموات المسلمين
وإنا لله وإنا إليه راجعون
رحم الله الفقيد كل نفس داءقت الموت انا الله وان اليه لا راجعون مثواه الجنة انشاء الله ونعم المصير
انا لله وانا اليه راجعون. تغمده الله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
رحمه الله وأسكنه فسيح جناته بلا حساب ولا عذاب آمين.
رحمة.الله.عليه.وصبر.وسلوان.لاسرته.ان.للله.وان.االيه.راجعون
تغمده الله برحمته إن لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له
إن لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة آمين يارب العالمين
رحمة الله عليه؛ اللهم اكرم متواه واجعله من الصديقين والشهداء والصالحين إنا لله وإنا إليه راجعون
اللهم ارحمه و اصبر أهله و أحبابه و أصدقائه
رحم الله الفقيد وأدخله فسيح جناته لقد كان رحمه الله من كبار علماء المغرب الاجلاء