كورونا ينهي حياة الشيخ الجردي أشهر خطيب بطنجة

كورونا ينهي حياة الشيخ الجردي أشهر خطيب بطنجة
مواقع التواصل الاجتماعي
السبت 26 دجنبر 2020 - 12:39

توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت العلامة محمد الجردي السعيدي، بعد معاناة طويلة مع المرض.

ووافت المنية الشيخ الراحل بمستشفى الدوق دي طوفار بطنجة، حيث كان يخضع للعلاج إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وامتلأت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بتدوينات تنعي الراحل، الذي كان قيد حياته أحد أشهر الخطباء بطنجة، من طرف تلامذته ومحبيه من مختلف أنحاء المغرب.

خطيب طنجة كورونا محمد الجردي

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‫تعليقات الزوار

17
  • صليحة
    السبت 26 دجنبر 2020 - 12:42

    رحمه الله واسكنه فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون

    15
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  • هشام
    السبت 26 دجنبر 2020 - 12:43

    نسأل الله تعالى أن يرحمه رحمة واسعة ويغفر له ويصبر اهله إنه تعالى هو الغفور الرحيم

    11
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  • Hassan
    السبت 26 دجنبر 2020 - 12:44

    إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له وارزق اهله الصبر والسلوان.

    11
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  • توفيق
    السبت 26 دجنبر 2020 - 12:44

    إن لله وإن إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضه من رياض الجنه ولا تجعله حفره من حفر النار اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم

    12
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  • محمد
    السبت 26 دجنبر 2020 - 12:44

    اللهم ارحمه و توفنا بعده مؤمنين

    9
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  • Ali
    السبت 26 دجنبر 2020 - 12:45

    اللهم ارحمه برحمتك يا ارحم الراحمين إن لله وإن إليه راجعون

    8
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  • محمد
    السبت 26 دجنبر 2020 - 12:45

    إنا لله و إنا إليه راجعون،لله ما أخذ و لله ما أعطى

    7
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  • م المصطفى
    السبت 26 دجنبر 2020 - 12:46

    رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه
    ورحم برحمته والدي وجميع أموات المسلمين
    وإنا لله وإنا إليه راجعون

    7
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  • marjane
    السبت 26 دجنبر 2020 - 12:46

    رحم الله الفقيد كل نفس داءقت الموت انا الله وان اليه لا راجعون مثواه الجنة انشاء الله ونعم المصير

    5
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  • يحيى
    السبت 26 دجنبر 2020 - 12:46

    انا لله وانا اليه راجعون. تغمده الله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

    7
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  • محمد التماري
    السبت 26 دجنبر 2020 - 12:46

    رحمه الله وأسكنه فسيح جناته بلا حساب ولا عذاب آمين.

    6
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  • اخمد.الصروخ.j
    السبت 26 دجنبر 2020 - 12:46

    رحمة.الله.عليه.وصبر.وسلوان.لاسرته.ان.للله.وان.االيه.راجعون

    6
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  • حسن
    السبت 26 دجنبر 2020 - 12:46

    تغمده الله برحمته إن لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له

    6
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  • من روما
    السبت 26 دجنبر 2020 - 12:47

    إن لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة آمين يارب العالمين

    7
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  • من سلا
    السبت 26 دجنبر 2020 - 12:48

    رحمة الله عليه؛ اللهم اكرم متواه واجعله من الصديقين والشهداء والصالحين إنا لله وإنا إليه راجعون

    1
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  • سباتة
    السبت 26 دجنبر 2020 - 12:49

    اللهم ارحمه و اصبر أهله و أحبابه و أصدقائه

    1
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  • abdou
    السبت 26 دجنبر 2020 - 12:49

    رحم الله الفقيد وأدخله فسيح جناته لقد كان رحمه الله من كبار علماء المغرب الاجلاء

    1
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