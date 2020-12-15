أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

2
  • في محله
    15 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    كاريكاتير في محلة ..كورونا تبرزت على العام و طلاتنا كلنا..

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
    تعليقك في انتظار المراجعة.
  • الله يعطيك الصحة
    15 دجنبر 2020 الساعة 22:12

    نتمنى التغلب على كورونا في 2021 ان شاء الله

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
    تعليقك في انتظار المراجعة.

مواضيع ذات صلة

كاريكاتير اليوم
الإعلام الجزائري
الإثنين 14 دجنبر 2020 - 17:15 9

الإعلام الجزائري

كاريكاتير اليوم
ورطة البوليساريو
الإثنين 14 دجنبر 2020 - 10:37 11

ورطة البوليساريو

كاريكاتير اليوم
محاربة كورونا
الأحد 13 دجنبر 2020 - 04:30

محاربة كورونا

كاريكاتير اليوم
أمريكا تخنق البوليساريو
الأحد 13 دجنبر 2020 - 02:39 7

أمريكا تخنق البوليساريو

24 ساعة