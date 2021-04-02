كوريا الجنوبية تدعم معارف مهنيي الصحة بالمغرب‎ 

في إطار تعزيز علاقات التعاون بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا، وقع عبد الله بوطالب، الكاتب العام لوزارة الصحة، ويونغوو جيونغ، ممثل الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA) في المغرب، تقرير مناقشة، الخميس بمقر وزارة الصحة، حول مشروع “تعزيز معارف وقدرات المهنيين الصحيين في مجال صحة الأم والوليد على مستوى مؤسسات الرعاية الصحية الأولية بمنطقة طنجة- تطوان الحسيمة”.

ووفق بلاغ للوزارة فإن المشروع يمتد على مدى 5 سنوات من 2021 إلى 2025، وتتعهد الحكومة الكورية بصرف تمويل بمبلغ 3.5 ملايين دولار من أجل تغطية المصاريف المتعلقة بإنجازه.

ويهدف المشروع، وفق المصدر ذاته، إلى المساهمة في الحد من وفيات الأمهات وأمراض الأطفال حديثي الولادة في جهة طنجة تطوان الحسيمة، من خلال تحسين القدرة على رعاية الأمومة لدى المهنيين الصحيين في مراكز الرعاية الصحية الأولية.

كما يروم المشروع “وضع طريقة تعلم متقدمة تستهدف المهنيين الصحيين في جهة طنجة تطوان الحسيمة، وبرامج أساسية ومتقدمة، ودورات تعليم وتعلم إلكتروني”.

يذكر أن الوكالة الكورية للتعاون الدولي هي منظمة حكومية تأسست بهدف تعزيز التعاون الدولي مع الدول الشريكة لها، من خلال تنفيذ برامج التعاون الفنية ومشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمنح الحكومية.