كوريا الجنوبية تدفع 100 ألف دولار مقابل الإنجاب

قررت سلطات مدينة “تشانغوون” في كورية الجنوبية تقديم منحة قدرها مائة ألف دولار، تقريبا، للأزواج الذين لديهم ثلاثة أطفال على الأقل، قصد حل مشكل انخفاض معدل النمو الديمغرافي.

وذكرت شبكة “كي إن إن” الكورية الجنوبية ذكرت، يوم الأربعاء، أن “تشانغوون”، عاصمة مقاطعة “كيونغ سانغ” الجنوبية، تكافح مشكل انخفاض عدد السكان بالحوافز المالية، إذ تمنح السياسة الجديدة قروضا بقيمة 91397.72 دولارا، لجميع المتزوجين المقيمين في المدينة.

وتعمل هذه السياسة على ما إذا أنجب الزوجان طفلا واحدا، يتم التنازل عن الفائدة على القرض. أما بالنسبة لطفلين، سيتم الإعفاء من 30 في المائة من أصل القرض، وإذا كان للزوجين ثلاثة أطفال فسيتم إعفاؤهما من القرض بأكمله.

وصرحت وزارة الداخلية والسلامة في كوريا الجنوبية بأن البلاد سجلت وفيات أكثر من المواليد في عام 2020، إذ في العام الماضي كانت 275.815 حالة ولادة، مقابل 307.764 حالة وفاة، وهي المرة الأولى التي تصل فيها الدولة إلى هذا المعدل من وفيات السكان.