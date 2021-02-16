كوريا الشمالية تشن قرصنة إلكترونية على "فايزر"

كوريا الشمالية تشن قرصنة إلكترونية على "فايزر"
صورة: أرشيف
الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 11:30

حاول قراصنة معلوماتيون من كوريا الشمالية اختراق الأنظمة المعلوماتية لمجموعة “فايزر” للأدوية، بحثا عن معلومات حول اللقاح والعلاجات ضد فيروس كورونا، بحسب ما أوردته وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، نقلا عن أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية.

وقال النائب ها تاي كونغ للصحافيين إن “جهاز الاستخبارات الوطني الكوري الجنوبي أبلغنا بأن كوريا الشمالية حاولت الحصول على تكنولوجيا تتعلق باللقاح والعلاجات ضد كورونا بواسطة هجوم إلكتروني لاختراق مجموعة فايزر”.

فايزر للأدوية فيروس كورونا قراصنة معلوماتيون كوريا الشمالية

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‫تعليقات الزوار

2
  • لعبة السودوكو
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 11:40

    المتاهة المتاهة ديال ديال مجلة ماجد و قصة الضابط سلمان يا حسرة على ليام

    -7
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  • الزمامرة
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 11:55

    كوريا الشمالية والله تيطوعوها باش ما بغات إما عاجلا او آجلا. حكام العالم عنهم طريق وحدة لي خرج منها يرجعوه بأي ثمن كان وديك ساعة ارا من الانتقامات. المغرب ماشي غي جا ودار يدو فيد إسرائيل. قراءة المستقبل اباااااا

    0
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