كوريا الشمالية تشن قرصنة إلكترونية على "فايزر"

حاول قراصنة معلوماتيون من كوريا الشمالية اختراق الأنظمة المعلوماتية لمجموعة “فايزر” للأدوية، بحثا عن معلومات حول اللقاح والعلاجات ضد فيروس كورونا، بحسب ما أوردته وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، نقلا عن أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية.

وقال النائب ها تاي كونغ للصحافيين إن “جهاز الاستخبارات الوطني الكوري الجنوبي أبلغنا بأن كوريا الشمالية حاولت الحصول على تكنولوجيا تتعلق باللقاح والعلاجات ضد كورونا بواسطة هجوم إلكتروني لاختراق مجموعة فايزر”.