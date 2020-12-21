كوسبت تطلق ساعتها الذكية Note الجديدة

أعلنت شركة كوسبت Kospet عن إطلاق ساعتها الذكية Note الجديدة، وأوضحت الشركة الصينية أن ساعتها الذكية الجديدة تمتاز بشاشة كبيرة ويمكن استعمالها بشكل مستقل عن الهاتف الذكي أثناء التنقل بفضل دعم تقنية LTE.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للساعة الذكية Note الجديدة على شاشة مستطيلة الشكل قياس 2.4 بوصة وتعمل بدقة وضوح 640 x 480 بيكسل، بالإضافة إلى معالج MT6739 يعتمد على أنوية Cortex A53 ويعمل بسرعة تصل إلى 1.25 جيجاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 3 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت.

وتعتمد الساعة الذكية Note الجديدة على نظام التشغيل جوجل أندرويد 7.1.1، الذي يتيح إمكانية تثبيت التطبيقات لاحقا، وتمتاز الساعة الذكية الجديدة بمقاومة الغبار والأتربة ورذاذ الماء وفقا لفئة الحماية IP67، مع دعم تقنية الواي فاي Wi-Fi 802.11 a/b/g/n في نطاق التردد 2.4 و5 جيجاهرتز، ويمكن استعمال الساعة الذكية دون الحاجة إلى هاتف ذكي مقترن بفضل دعم تقنية LTE.

وتروج الشركة الصينية لساعتها الذكية Note الجديدة من خلال تجهيزها باثنين من الكاميرات مع إمكانية إلغاء قفل الشاشة عن طريق خاصية التعرف على الوجه، وتأتي الساعة الذكية الجديدة بأبعاد 65.5 x 5ر45 x 2ر15 ملم، وتزخر ببطارية سعة 2000 مللي أمبير ساعة، وتتفاوت فترة تشغيل البطارية حسب عادات الاستعمال الخاصة بالمستخدم.