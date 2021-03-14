كوسوفو تعلن فتح سفارة لدى إسرائيل بالقدس

افتتحت كوسوفو، اليوم الأحد رسميا، سفارتها في مدينة القدس، في اعتراف بالمدينة “عاصمة لإسرائيل” وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الكوسوفية.
وتم افتتاح مقر البعثة في احتفال مقتضب؛ رفع خلاله علم كوسوفو امام المبنى وعلقت على مدخله لافتة “جمهورية كوسوفو”، بالألبانية والعبرية والإنجليزية؛ بحسب بيان الخارجية.
وستحصل بريشتينا لقاء إقامة بعثتها الدبلوماسية في القدس، كأول دولة بغالبية مسلمة تعترف بالقدس عاصمة للدولة العبرية، على اعتراف إسرائيل باستقلال كوسوفو عن صربيا عام 2008.
وأثار قرار بريشتينا انتقادات من داخل الاتحاد الأوروبي، حيث تُعد قضية القدس ومكانتها من أكثر النقاط الشائكة في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
وأقامت كوسوفو وإسرائيل علاقات دبلوماسية في فبراير الماضي، ما أثار استياء بلغراد البالغ، التي لا تزال ترفض الاعتراف باستقلال مقاطعتها السابقة، إذ لم تحظ كوسوفو بعد باعتراف الصين وروسيا وخمس دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ويعتبر النزاع الصربي الكوسوفي من أكثر النزاعات تعقيدًا في أوروبا، إذ رفضت صربيا الاعتراف باستقلال كوسوفو منذ انفصال الإقليم في الحرب الدموية (1998-1999) التي انتهت بقصف حلف شمال الأطلسي أهدافا صربية.
وقتل في الحرب أكثر من 13 ألف شخص معظمهم من ألبان كوسوفو الذين يشكلون أغلبية في الإقليم السابق.
كوسوفو تبحث عن الاعتراف الدولي من الامم المتحدة… المغرب يريد أن تعترف الأمم المتحدة بصحرائه المغربية …. لي عندو شي طرف ممعترفش بيه دوليا يمشي لعند اسرائيل.
افينك ابوكادوم. يلاه سير قوليها تحيد السفارة من القدس ولا انتا اختصاصك فقط المغرب.
بسم الله الرحمان الرحيم كوسوفو شعب يعاني من الاضطهاد منذ سنين ومشكل الهوية الاسلامية بسبب الاحتلال الروسي ثم الحرب العرقية والدينية التي تعرض لها في حين العالم الاسلامي لم يحرك ساكنا لذا فهناك نقص كبير في معرفة شعائر الاسلام وممارسة احكامه وفرائضه لاكن ليس كل من يدعي انه مسلم هو فعل كذلك فالاسلام قول وعمل وليست القدس اولى القبلتين وثاني الحرميين ممن تباع وتشترى هكذا فهذا ان دل على شيء انما يدل على عدم فهمهم للاسلام وتعاليمه فرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فهو ليس منا لاكني لست من كمثل هولاء يقنطون من رحمة الله بالتاكيد هناك من الكوسوفيين رجال ونساء مسلمين عاهدوا الله ولن يبدلوا قول الله وتلك اماني ستمر مرور الضوء وسيظهر الحق على الباطل لان الباطل كان زهوقا ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
سفارة لدى إسرائيل في القدس؟ نحن كمغاربة لم نعترف يوما باءسرايل كدولة رغم التطبيع و الاتفاقيات السياسية ووو…. فالقدس عاصمة فلسطين إلى الأبد
أصبحنا نعيش في زمن المصالح. ولا نستطيع أن نلوم اي بلد. اعتراف كسوفو او غيرها لن يغير في الوضع من شيء. لاكن هذا البلد يبحث عن ذاته ويحاول ذالك بالتودد لامريكا بأسلوب غير مباشر. إن كنا سنلوم كوسوفو فلنلم المغرب. وكذالك تركيا وووووو. زمن المصالح يلغي العواطف. القدس له رب يحميه سيأتي يوم سترد الحقوق لأصحابها. ربما ليس في زمننا وربما في زمن يكون رجاله لا يخشون الموت ولا تهمهم الكراسي.
اين الجزائر القارة التي مع فلسطين ظالمة او مظلومة ، ام ان هذا يستعمل ضد المغرب فقط؟
الجزائر مع حق الشعوب في تقرير مصيرها كما تزعم ، لكنها لا تعترف باستقلال كوسوفو ذي الغالبية المسلمة.
على العموم الحار الحقود عينه على المغرب فقط لتشتيته و القضاء عليه
مع الوقت ستصبح سفارة المغرب في اسرائيل مقرها في القدس .
هذا هو رد الجميل، فكم استشهد من المسلمين هناك دفاعا عن مسلمي كوسوفو ضد الصرب من مختلف الدول الإسلامية، و الآن يتنكرون و ينسون الجميل بل و أكثر من ذلك يتحدون القانون الدولي الذي لا يعترف بكل القدس عاصمة للكيان الصهيوني.
ابخازيا و اوسيتيا جمهوريتان مستقلتان من طرف واحد عن جورجيا ومولدافيا ويعاتيلن من بطش روسيا التي تعترف باستقلال الإقليمين.
كذلك الصومال تعاني من إعلان جمهوريتي ارض الصومال وأرض البنط استقلالهما من طرف واحد عن الصومال.
نيجيريا تعاني أيضا من استقلالية شمال نيجيريا.
أنغولا لها مشكل انفصال منطقة كابيندا.