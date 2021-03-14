كوسوفو تعلن فتح سفارة لدى إسرائيل بالقدس

افتتحت كوسوفو، اليوم الأحد رسميا، سفارتها في مدينة القدس، في اعتراف بالمدينة “عاصمة لإسرائيل” وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الكوسوفية.

وتم افتتاح مقر البعثة في احتفال مقتضب؛ رفع خلاله علم كوسوفو امام المبنى وعلقت على مدخله لافتة “جمهورية كوسوفو”، بالألبانية والعبرية والإنجليزية؛ بحسب بيان الخارجية.

وستحصل بريشتينا لقاء إقامة بعثتها الدبلوماسية في القدس، كأول دولة بغالبية مسلمة تعترف بالقدس عاصمة للدولة العبرية، على اعتراف إسرائيل باستقلال كوسوفو عن صربيا عام 2008.

وأثار قرار بريشتينا انتقادات من داخل الاتحاد الأوروبي، حيث تُعد قضية القدس ومكانتها من أكثر النقاط الشائكة في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأقامت كوسوفو وإسرائيل علاقات دبلوماسية في فبراير الماضي، ما أثار استياء بلغراد البالغ، التي لا تزال ترفض الاعتراف باستقلال مقاطعتها السابقة، إذ لم تحظ كوسوفو بعد باعتراف الصين وروسيا وخمس دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ويعتبر النزاع الصربي الكوسوفي من أكثر النزاعات تعقيدًا في أوروبا، إذ رفضت صربيا الاعتراف باستقلال كوسوفو منذ انفصال الإقليم في الحرب الدموية (1998-1999) التي انتهت بقصف حلف شمال الأطلسي أهدافا صربية.

وقتل في الحرب أكثر من 13 ألف شخص معظمهم من ألبان كوسوفو الذين يشكلون أغلبية في الإقليم السابق.