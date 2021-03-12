"كوسومار" تفتتح مركزا للتربية الرياضية بأولاد عياد

أعطت كوسومار، من خلال فرعها شركة سوطا، وبشراكة مع “تيبو المغرب”، انطلاقة مركز “TIBU Ouled Ayad by COSUMAR” المخصص للتربية من خلال الرياضة، لتعلم اللغات الأجنبية والشروع في تعلم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والقيادة.

واعتبر المسؤولون أن إحداث هذا المركز يهدف إلى إحداث تأثير مستدام وقوي لدى شباب ساكنة أولاد عياد الأكثر هشاشة، وذلك بفضل قوة الرياضة.

ويشكل هذا المركز الجديد الذي تم تدشينه بإعدادية “عبد الله بن ياسين” بجماعة أولاد عياد، حيث تقع سوطا، فرع مجموعة كوسومار، ثمرة تعاون بين كوسومار والمنظمة غير الحكومية «تيبو المغرب»، ووزارة التربية الوطنية.

وسيتم اختيار مجموعة تتكون من 120 فتاة وفتى تتراوح أعمارهم بين 12 و16 سنة، وتسجيلهم مجانا في إطار برنامج منتظم ثلاث مرات في الأسبوع، مؤطرين من طرف ثلاثة من أعوان التغيير الاجتماعي من خلال الرياضة.

وسيتم الشروع في تدريب المستفيدين على التقنيات الفردية والجماعية للكرة البرتقالية، وسيتابعون العديد من ورشات عمل لتطوير تقدير الذات.

كما أن هذا البرنامج سيشمل أيضا أسر المستفيدين من خلال ورشات عمل للتربية الإيجابية.

وقال حسن منير، المدير العام المنتدب المكلف بمعامل السكر لمجموعة كوسومار: “بصفتها مقاولة مسؤولة اجتماعيا، تهتم كوسومار أكثر من أي وقت مضى بالاستجابة لتطلعات الأطراف المعنية لها، وتطوير مشاريع القرب ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي، وذلك بروح البناء المشترك مع مجتمعاتها المحلية”.

وأضاف منير: “إننا، عبر برنامج التربية من خلال الرياضة هذا، والذي نطلقه بشراكة مع «تيبو المغرب»، قد نقدم لشباب أولاد عياد فرصة جديدة من أجل تألقهم ومقاربة فريدة وشاملة للتربية مع تدخل الوالدين”.

من جهته قال محمد أمين زريات، الرئيس المؤسس لمنظمة “تيبو المغرب” غير الحكومية: “في أوقات الأزمات هذه، أصبحت التربية والتحرر وتمكين الفئات الهشة من السكان مواضيع ملحة وأساسية. ومع افتتاح هذا المركز الجديد في أولاد عياد سنكون قادرين على مساعدة أكثر من 120 شابا وشابة لإيجاد، من خلال قوة الرياضة، طريق التمكين والنجاح في المسار التربوي. إن القيم التي نسعى إلى نقلها إلى الأطفال خلال دوراتنا وأنشطتنا الرياضية تعتبر ضرورية لاندماجهم مهنيا في المستقبل”.

وقدمت كوسومار نتائج حملة طبية انطلقت في الفترة من 1 إلى 6 مارس، استهدفت 450 تلميذا من مدرسة “الصفاء” الابتدائية في أولاد عياد، استفادوا من فحص طبي للعيون.

وفي نهاية هذه الحملة، تكفلت كوسومار بالتلاميذ الخمسين الذين يعانون من مشاكل بصرية من خلال تزويدهم بنظارات طبية تتناسب مع احتياجاتهم.

وعلى هامش تدشين هذا المركز الرياضي، نظمت كوسومار حفلا تم خلاله منح جائزة التميز لأفضل ثلاثة طلبة نالوا شهادة البكالوريا بامتياز من أبناء الشركاء الفلاحين، وذلك تقديراً لجهودهم واجتهادهم ومثابرتهم على مدار السنة الدراسية 2019-2020، وجائزة “العمرة” لأفضل 11 شريك فلاح تميزوا بمعرفتهم وإنتاجيتهم خلال الموسم السكري 2019-2020.

ومن خلال كل هذه المبادرات، تؤكد كوسومار أكثر من أي وقت مضى قربها من المجتمعات المحلية والتزامها الدائم بمواكبة التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمناطق تواجدها.