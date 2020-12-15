كوشنر يقود وفدا أمريكيا إلى تل أبيب والرباط

كوشنر يقود وفدا أمريكيا إلى تل أبيب والرباط
أ.ف.ب
الثلاثاء 15 دجنبر 2020 - 17:24

أفاد مصدر أمريكي أن جاريد كوشنر، كبير مستشاري البيت الأبيض، سيترأس وفدا من الولايات المتحدة الأمريكية، الأسبوع المقبل، من أجل زيارة إسرائيل، ومن ثم سيقوم، رفقة وفد إسرائيلي، بزيارة إلى المغرب.

وأوضح المصدر ذاته أن الوفد الأمريكي الإسرائيلي سيقوم بأول رحلة تجارية مباشرة من تل أبيب إلى الرباط، وذلك في أعقاب الإعلان الأخير عن استئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية.

إسرائيل العلاقات المغربية الإسرائيلية المغرب تل أبيب جاريد كوشنر

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

33
  • MOUISSA
    15 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    إلى الوفد الإسرائيلي مرحبا بكم قي المملكة المغربية بلد التعايش و التسامح أما الأمريكيتين راكم ديما عندنا ألف مرحبا

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
    تعليقك في انتظار المراجعة.
  • مغربي
    15 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    نرحب بالوفد الأمريكي والإسرائيلي الذين سيزورون المغرب من أجل وضع اللبنات الأساسية لاستئناف العلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل. نتمنى أن تتطور العلاقات بين البلدين من أجل تحقيق مستقبل أفضل للشعبين المغربي والإسرائيلي.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
    تعليقك في انتظار المراجعة.
  • سين
    15 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    مرحبا بلي جا وجاب ليس مثل. جنرالات السوء…..تواجد اليهود بالمغرب منذ أكثر من 2000سنة أي قبل مجيء الإسلام والعرب .فهذا وطنهم.ولنا بإسرائيل أكثر من مليون يهودي مغربي .وإذا أصبت بسوء في أي بلد فأبحث عن يهودي مغربي خاصة وسيتدبر لك الأمر..تحياتي

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
    تعليقك في انتظار المراجعة.
  • مواطن من المغرب
    15 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    كوشنر زوج بنت ترامب سيذكره التاريخ عراب التطبيع بين الرباط والكيان الصهيوني..

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
    تعليقك في انتظار المراجعة.
  • سلا-الرباط
    15 دجنبر 2020 الساعة 18:12

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، سيستقبلهم الامين العام للعدالة والتنمية

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
    تعليقك في انتظار المراجعة.
  • سي كوريط
    15 دجنبر 2020 الساعة 18:12

    مرحبا بكوشنير و اي شخص يحب بلدي..انا يكفيني فخرا ان بجانبنا أمريكا إسرائيل و إمارات أفضل من مائة دولة …اما البلد العدو كما سماه القنصل الشجاع عليه ان يهتم بمشاكله الداخلية عوض الإهتمام بنا..

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
    تعليقك في انتظار المراجعة.
  • الحسين
    15 دجنبر 2020 الساعة 18:12

    خلاص بعد اعتراف المغرب بالكيان الصهيوني بومين وفد إسرائيل يزور المغرب من أجل التجارة . وليس مناقشة الاحتلال الصهيوني لفلسطين والقدس الشريف.
    وهذا ما يتمناه اليهود فتح الأسواق المغربية للبضائع الصهيونية.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
    تعليقك في انتظار المراجعة.
  • مغربي
    15 دجنبر 2020 الساعة 18:12

    حسبنا الله و نعم الوكيل. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
    تعليقك في انتظار المراجعة.
  • الخميس
    15 دجنبر 2020 الساعة 19:12

    مرحبا بالسيد كوشنير ومرحبا بالوفد الإسرائيلي في بلدهم الثاني المغرب لقد أحسنتم صنعا وبلوتم البلاء الحسن وحركتم المياه الراكدة وانطلقت السفينة و أشرقت الشمس، تحية لكم من قلب المملكة المغربية.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
    تعليقك في انتظار المراجعة.
  • الطامسي
    15 دجنبر 2020 الساعة 19:12

    على الولايات المتحدة الأمريكية فتح قنصلية بالداخلة قبل اي زيارة لوفد إسرائيلي

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
    تعليقك في انتظار المراجعة.
  • رد على تعاليق المطبعين
    15 دجنبر 2020 الساعة 19:12

    لو كان في أولئك خير لسبقتكم اليه مصر أربعين عاما..

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
    تعليقك في انتظار المراجعة.
  • الغدر
    15 دجنبر 2020 الساعة 19:12

    لا مرحبا بالصهاينة ولا بأزلامهم و لا من يحبهم، و لكل الذين ابتهجوا بالخيانة فلا عجب الشيء من معدنه لا يستغرب، عبيد المخزن و الراكعون للبشر لا يرجى منهم خير، على العموم سيذكر التاريخ أن بعض المغاربة فضلوا الصهاينة على إخوانهم المسلمين، رفقا بحالكم فالقاع مزدحم.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
    تعليقك في انتظار المراجعة.
  • moustapha
    15 دجنبر 2020 الساعة 19:12

    تذكرو هذا الاسم.. ففي يوم من الايام سيكون رئيس اكبر دولة في العالم.. قريبا سيحكم

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
    تعليقك في انتظار المراجعة.
  • laaraichi
    15 دجنبر 2020 الساعة 19:12

    لن نجني من العلاقات مع افريقيا و شمال افريقيا و مشاكل الدول العربية الا الازمات المزمنة اذا اراد المغرب التحول الاقتصادي القوي وجب تحويل البوصلة 100/100 نحو الغرب اميركا اروبا الغربية .ثم وضع حد لتدفق المهاجرين نحو المغرب ثم اروبا و استفادة المغاربة من السفر الحر نحو اروبا والغرب. الى متى سنبقى نفكر في مشاكل من لا يفكر في مشاكلنا. المغاربة و المغرب اولا. لا تهمني لا جزاءر ولا ولا ولا كفى من مضيعة وقتنا.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
    تعليقك في انتظار المراجعة.
  • عبد الكبير
    15 دجنبر 2020 الساعة 19:12

    مرحبا بكم في المغرب والصحراء المغربية اجمع راسك اسي العتماني

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
    تعليقك في انتظار المراجعة.
  • عابر سبيل
    15 دجنبر 2020 الساعة 19:12

    يقول الله عز وجل في كتابه العزيز “لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم” صدق الله العظيم

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
    تعليقك في انتظار المراجعة.
  • ALHAK
    15 دجنبر 2020 الساعة 19:12

    الا غلبية الكبيرة من الشعب المغربي ضد التطبيع مع المحتل الاسرائيلي قاتل علماء

    المسلمين

    واذا اردتم التاكد اسثشيروا الشعب باستفتاء نعم او لا للتطبيع

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
    تعليقك في انتظار المراجعة.
  • اعتراف وحيد مقابل القدس الشريف
    15 دجنبر 2020 الساعة 20:12

    كان على المغرب المساومة على سبتة ومليلية قبل الصحراء لان المدينتين المحتلتين بهما دولة محتلة اما الصحراء فنحن موجودين بيها…هذه المساومة تترك الشخص يشك لماذا نساوم على الصحراء وهي لنا!! ..المساومة تترك الشخص يقول اننا نساوم على شي ليس لنا

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
    تعليقك في انتظار المراجعة.
  • مغربي صحراوي
    15 دجنبر 2020 الساعة 20:12

    اسراييل قدمت للمغرب ما لم يقدمه تيار القومية العربية المنقرضة بزعامة سوريا والجزاير اللتان تعترفان بالبوليساريو.
    اهلا وسهلا و الف مرحبا

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
    تعليقك في انتظار المراجعة.
  • عبد الله
    15 دجنبر 2020 الساعة 20:12

    ولا تحسبن ألله غافل عما يعمل الظالمون . إنما ياخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم ولا افئدتهم هواء . وانذر الناس يوم يأتيهم العذاب

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
    تعليقك في انتظار المراجعة.
  • مرحبا
    15 دجنبر 2020 الساعة 20:12

    مرحبا باقلاع اقتصادي نحن بحاجته واش نبقاو نتسناو في جار حنا مادين ليه ايدينا وهو ماد لينا نيابو كل واحد يعرف مصلحتو فين كينا وهاد كوشنر معاه مستقبل لانه من الممكن شنهار يعود رءيس امريكا المعادلة كتقول هكا

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
    تعليقك في انتظار المراجعة.
  • حجاج
    15 دجنبر 2020 الساعة 20:12

    مصلحة البلاد فوق كل شيء اغلب الدول العربية لها علاقة مع إسرائيل ولاكن سرا

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
    تعليقك في انتظار المراجعة.
  • السباعي
    15 دجنبر 2020 الساعة 20:12

    لا أفهم آراء بعض المعلقين.. هل فعلا تنتظرون أن يأتي التقدم و الرفاهية من الخارج ؟ و خاصة من أمريكا و إسرائيل ؟؟ واش من نيتكم؟؟ هههه والله لم أعد أفهم شيء, ربما هده علامة من علامات قلة الوعي وضعف المستوى التعليمي في المجتمع و القادم أسوء.. يا ربي لطف بنا

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
    تعليقك في انتظار المراجعة.
  • لبيب ع الرحيم اسبانيا
    15 دجنبر 2020 الساعة 20:12

    اهلا وسهلا ومرحبا بضيوف المغرب الكرام ، المغرب بلد التعايش والسلام .
    اليهود المغاربة جزء من النسيج المجتمعي والثقافي والإنساني والحضاري للمغرب .
    الدين لله ، والوطن للجميع .
    الولاء لله والملك والوطن أولا.
    مصلحة الوطن اولى من مصلحة الايديولوجيا العقائدية الرجعية الأصولية الانتهازية .

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
    تعليقك في انتظار المراجعة.
  • بوخبزةا
    15 دجنبر 2020 الساعة 20:12

    ونسيب ترامب واش نتوم خربقتوها فالشرق بغيين تخربقوها فالشمال عاد تمشيو وناري وناري على صهض ألعفو يابن يفو

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
    تعليقك في انتظار المراجعة.
  • لا حول ولا قوة إلا بالله
    15 دجنبر 2020 الساعة 21:12

    قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ.
    و قال أيضا:  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ.

    اللهم عذب المنافقين أشد عذاب و عافنا مما ابتليتهم به يا رحمان يا رحيم

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
    تعليقك في انتظار المراجعة.
  • Mr. Najib
    15 دجنبر 2020 الساعة 21:12

    يقول الله عز وجل في كتابه العزيز
    “وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (120) ” صدق الله العظيم

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
    تعليقك في انتظار المراجعة.
  • هشام
    15 دجنبر 2020 الساعة 21:12

    بنتو على حقيقتكم ي الخونة. مادام باع القدس دبا يبيعكوم بالرخيص.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
    تعليقك في انتظار المراجعة.
  • مول العقل
    15 دجنبر 2020 الساعة 21:12

    الإنسانية تتسع للجميع.الحل هو العقل والمعقول والصرامة ومصالح المغرب

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
    تعليقك في انتظار المراجعة.
  • احمد
    15 دجنبر 2020 الساعة 22:12

    مرحبا بالاشقاء الاسرائليين
    اسرائيل ماعمرنا شفنا منهوم العيب عكس الدول العربية المنافقة التي نتشارك معها اللغة والدين التي مولت وسلحت الانفصاليين لي قتلو اباءنا فالصحراء الله يرحمهوم جميعا

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
    تعليقك في انتظار المراجعة.
  • youssef
    15 دجنبر 2020 الساعة 22:12

    they are very welcome from Israël où from USA whoever you are.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
    تعليقك في انتظار المراجعة.
  • عبد العزيز من نيويورك. Usa
    15 دجنبر 2020 الساعة 22:12

    مرحبا بكم في المغرب اللهم احفض بلدنا من كل عدو لدود. الله الوطن الملك………………………….

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
    تعليقك في انتظار المراجعة.
  • touhali
    15 دجنبر 2020 الساعة 22:12

    les relations diplomatiques avec Israël n’est pas bizarre, c’est tout a fait l’objet normal! Le Maroc n’a aucun problème direct avec Israël. la majorité des payhhs du monde et des musulmans ont des relations diplomatiques avec Israël, alors qu’Israël encourage notre pays dans tous les domaines. les mauvaises relations diplomatiques existantes ceux sont ceux qu’on a avec Algérie! Israël et Ismail sont des frères et fils d’Ibrahim. tous les pays du monde veulent profiter de bien et de bonnes relations entre elles.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
    تعليقك في انتظار المراجعة.

مواضيع ذات صلة

جهات
توقف أشغال طريق يُغضب سكانا بإقليم الحوز
الثلاثاء 15 دجنبر 2020 - 23:30

توقف أشغال طريق يُغضب سكانا بإقليم الحوز

خارج الحدود
هولندا تتخذ إجراءات صارمة لمحاصرة "كورونا"
الثلاثاء 15 دجنبر 2020 - 22:32

هولندا تتخذ إجراءات صارمة لمحاصرة "كورونا"

صوت وصورة
أنابيك تواكب الباحثين عن الشغل
الثلاثاء 15 دجنبر 2020 - 22:18 5

أنابيك تواكب الباحثين عن الشغل

جهات
"كوفيد" يُنهي حياة رئيس مجلس إقليم تارودانت
الثلاثاء 15 دجنبر 2020 - 22:05

"كوفيد" يُنهي حياة رئيس مجلس إقليم تارودانت

24 ساعة