كوشنر يقود وفدا أمريكيا إلى تل أبيب والرباط

أفاد مصدر أمريكي أن جاريد كوشنر، كبير مستشاري البيت الأبيض، سيترأس وفدا من الولايات المتحدة الأمريكية، الأسبوع المقبل، من أجل زيارة إسرائيل، ومن ثم سيقوم، رفقة وفد إسرائيلي، بزيارة إلى المغرب.

وأوضح المصدر ذاته أن الوفد الأمريكي الإسرائيلي سيقوم بأول رحلة تجارية مباشرة من تل أبيب إلى الرباط، وذلك في أعقاب الإعلان الأخير عن استئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية.