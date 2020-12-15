كوشنر يقود وفدا أمريكيا إلى تل أبيب والرباط
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 15 دجنبر 2020 - 17:24
أفاد مصدر أمريكي أن جاريد كوشنر، كبير مستشاري البيت الأبيض، سيترأس وفدا من الولايات المتحدة الأمريكية، الأسبوع المقبل، من أجل زيارة إسرائيل، ومن ثم سيقوم، رفقة وفد إسرائيلي، بزيارة إلى المغرب.
وأوضح المصدر ذاته أن الوفد الأمريكي الإسرائيلي سيقوم بأول رحلة تجارية مباشرة من تل أبيب إلى الرباط، وذلك في أعقاب الإعلان الأخير عن استئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية.
النشرة الإخبارية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
يرجى التحقق من البريد الإلكتروني
لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.
لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>
إلى الوفد الإسرائيلي مرحبا بكم قي المملكة المغربية بلد التعايش و التسامح أما الأمريكيتين راكم ديما عندنا ألف مرحبا
نرحب بالوفد الأمريكي والإسرائيلي الذين سيزورون المغرب من أجل وضع اللبنات الأساسية لاستئناف العلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل. نتمنى أن تتطور العلاقات بين البلدين من أجل تحقيق مستقبل أفضل للشعبين المغربي والإسرائيلي.
مرحبا بلي جا وجاب ليس مثل. جنرالات السوء…..تواجد اليهود بالمغرب منذ أكثر من 2000سنة أي قبل مجيء الإسلام والعرب .فهذا وطنهم.ولنا بإسرائيل أكثر من مليون يهودي مغربي .وإذا أصبت بسوء في أي بلد فأبحث عن يهودي مغربي خاصة وسيتدبر لك الأمر..تحياتي
كوشنر زوج بنت ترامب سيذكره التاريخ عراب التطبيع بين الرباط والكيان الصهيوني..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، سيستقبلهم الامين العام للعدالة والتنمية
مرحبا بكوشنير و اي شخص يحب بلدي..انا يكفيني فخرا ان بجانبنا أمريكا إسرائيل و إمارات أفضل من مائة دولة …اما البلد العدو كما سماه القنصل الشجاع عليه ان يهتم بمشاكله الداخلية عوض الإهتمام بنا..
خلاص بعد اعتراف المغرب بالكيان الصهيوني بومين وفد إسرائيل يزور المغرب من أجل التجارة . وليس مناقشة الاحتلال الصهيوني لفلسطين والقدس الشريف.
وهذا ما يتمناه اليهود فتح الأسواق المغربية للبضائع الصهيونية.
حسبنا الله و نعم الوكيل. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ.
مرحبا بالسيد كوشنير ومرحبا بالوفد الإسرائيلي في بلدهم الثاني المغرب لقد أحسنتم صنعا وبلوتم البلاء الحسن وحركتم المياه الراكدة وانطلقت السفينة و أشرقت الشمس، تحية لكم من قلب المملكة المغربية.
على الولايات المتحدة الأمريكية فتح قنصلية بالداخلة قبل اي زيارة لوفد إسرائيلي
لو كان في أولئك خير لسبقتكم اليه مصر أربعين عاما..
لا مرحبا بالصهاينة ولا بأزلامهم و لا من يحبهم، و لكل الذين ابتهجوا بالخيانة فلا عجب الشيء من معدنه لا يستغرب، عبيد المخزن و الراكعون للبشر لا يرجى منهم خير، على العموم سيذكر التاريخ أن بعض المغاربة فضلوا الصهاينة على إخوانهم المسلمين، رفقا بحالكم فالقاع مزدحم.
تذكرو هذا الاسم.. ففي يوم من الايام سيكون رئيس اكبر دولة في العالم.. قريبا سيحكم
لن نجني من العلاقات مع افريقيا و شمال افريقيا و مشاكل الدول العربية الا الازمات المزمنة اذا اراد المغرب التحول الاقتصادي القوي وجب تحويل البوصلة 100/100 نحو الغرب اميركا اروبا الغربية .ثم وضع حد لتدفق المهاجرين نحو المغرب ثم اروبا و استفادة المغاربة من السفر الحر نحو اروبا والغرب. الى متى سنبقى نفكر في مشاكل من لا يفكر في مشاكلنا. المغاربة و المغرب اولا. لا تهمني لا جزاءر ولا ولا ولا كفى من مضيعة وقتنا.
مرحبا بكم في المغرب والصحراء المغربية اجمع راسك اسي العتماني
يقول الله عز وجل في كتابه العزيز “لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم” صدق الله العظيم
الا غلبية الكبيرة من الشعب المغربي ضد التطبيع مع المحتل الاسرائيلي قاتل علماء
المسلمين
واذا اردتم التاكد اسثشيروا الشعب باستفتاء نعم او لا للتطبيع
كان على المغرب المساومة على سبتة ومليلية قبل الصحراء لان المدينتين المحتلتين بهما دولة محتلة اما الصحراء فنحن موجودين بيها…هذه المساومة تترك الشخص يشك لماذا نساوم على الصحراء وهي لنا!! ..المساومة تترك الشخص يقول اننا نساوم على شي ليس لنا
اسراييل قدمت للمغرب ما لم يقدمه تيار القومية العربية المنقرضة بزعامة سوريا والجزاير اللتان تعترفان بالبوليساريو.
اهلا وسهلا و الف مرحبا
ولا تحسبن ألله غافل عما يعمل الظالمون . إنما ياخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم ولا افئدتهم هواء . وانذر الناس يوم يأتيهم العذاب
مرحبا باقلاع اقتصادي نحن بحاجته واش نبقاو نتسناو في جار حنا مادين ليه ايدينا وهو ماد لينا نيابو كل واحد يعرف مصلحتو فين كينا وهاد كوشنر معاه مستقبل لانه من الممكن شنهار يعود رءيس امريكا المعادلة كتقول هكا
مصلحة البلاد فوق كل شيء اغلب الدول العربية لها علاقة مع إسرائيل ولاكن سرا
لا أفهم آراء بعض المعلقين.. هل فعلا تنتظرون أن يأتي التقدم و الرفاهية من الخارج ؟ و خاصة من أمريكا و إسرائيل ؟؟ واش من نيتكم؟؟ هههه والله لم أعد أفهم شيء, ربما هده علامة من علامات قلة الوعي وضعف المستوى التعليمي في المجتمع و القادم أسوء.. يا ربي لطف بنا
اهلا وسهلا ومرحبا بضيوف المغرب الكرام ، المغرب بلد التعايش والسلام .
اليهود المغاربة جزء من النسيج المجتمعي والثقافي والإنساني والحضاري للمغرب .
الدين لله ، والوطن للجميع .
الولاء لله والملك والوطن أولا.
مصلحة الوطن اولى من مصلحة الايديولوجيا العقائدية الرجعية الأصولية الانتهازية .
ونسيب ترامب واش نتوم خربقتوها فالشرق بغيين تخربقوها فالشمال عاد تمشيو وناري وناري على صهض ألعفو يابن يفو
قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ.
و قال أيضا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ.
اللهم عذب المنافقين أشد عذاب و عافنا مما ابتليتهم به يا رحمان يا رحيم
يقول الله عز وجل في كتابه العزيز
“وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (120) ” صدق الله العظيم
بنتو على حقيقتكم ي الخونة. مادام باع القدس دبا يبيعكوم بالرخيص.
الإنسانية تتسع للجميع.الحل هو العقل والمعقول والصرامة ومصالح المغرب
مرحبا بالاشقاء الاسرائليين
اسرائيل ماعمرنا شفنا منهوم العيب عكس الدول العربية المنافقة التي نتشارك معها اللغة والدين التي مولت وسلحت الانفصاليين لي قتلو اباءنا فالصحراء الله يرحمهوم جميعا
they are very welcome from Israël où from USA whoever you are.
مرحبا بكم في المغرب اللهم احفض بلدنا من كل عدو لدود. الله الوطن الملك………………………….
les relations diplomatiques avec Israël n’est pas bizarre, c’est tout a fait l’objet normal! Le Maroc n’a aucun problème direct avec Israël. la majorité des payhhs du monde et des musulmans ont des relations diplomatiques avec Israël, alors qu’Israël encourage notre pays dans tous les domaines. les mauvaises relations diplomatiques existantes ceux sont ceux qu’on a avec Algérie! Israël et Ismail sont des frères et fils d’Ibrahim. tous les pays du monde veulent profiter de bien et de bonnes relations entre elles.